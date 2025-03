Ex OM : un énorme coup dur pour ce minot parti en Belgique…

Gros coup dur pour Enzo Sternal ! Parti à Anderlecht pour avoir du temps de jeu, le jeune ailier marseillais s’est blessé à l’entraînement au genou.

Grosse blessure pour Enzo Sternal ! Avec son club d’Anderlecht, l’ailier marseillais s’est blessé au genou lors de l’entraînement. Son club craint une rupture des ligaments croisés ce qui entraînerait plusieurs mois d’absence… Un énorme coup dur pour le jeune joueur qui était parti en Belgique pour obtenir du temps de jeu régulier qu’il ne semblait pas avoir à l’OM.

Si Sternal n’a pas joué, c’est qu’il ne le méritait pas — De Zerbi

C’est terminé pour Enzo Sternal à l’OM. Le milieu offensif va tenter de retrouver du temps de jeu auprès de la réserve d’Anderlecht où il a signé très récemment. Le média belge DH explique dans un article ce mercredi que le transfert du jeune joueur s’élève à 500M€ hors bonus. Les Marseillais gardent 50% à la revente et ont une clause de rachat. L’histoire d’Enzo Sternal à l’OM n’est donc peut-être pas totalement terminée.

🔹Le montant du transfert d’Enzo Sternal 🇫🇷 à Anderlecht s’élève à 500 000€ + 500 000€ de bonus ! 💰 Pour l’OM, le pourcentage à la revente est de 50% mais diminue plus le montant de vente est élevé. Il y a également une clause de droit de regard. (@ladh) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/rRaQhv0BFg — Infos OM (@InfosOM_) January 22, 2025

Malgré sa promotion en équipe première sous la houlette de Roberto De Zerbi, Sternal n’a pas réussi à s’imposer durablement dans l’effectif professionnel. Ses quelques apparitions ont été limitées à de courts passages, notamment lors des matchs amicaux et à Brest lors de l’ouverture de la saison. Avec une forte concurrence en attaque et des minutes de jeu restreintes, le jeune joueur a commencé à se montrer frustré, ce qui a poussé l’OM à envisager son départ.

Le coach Roberto De Zerbi s’est exprimé lundi sur le cas Sternal : « Sternal ? Je ne l’ai pas utilisé beaucoup parce qu’il y avait de la concurrence et des joueurs meilleurs que lui. Je me base sur le terrain. Je ne me concentre que sur ça. Je ne fais pas de cadeaux aux joueurs. S’il n’a pas joué, c’est qu’il ne le méritait pas. Ca me fait plaisir que vous soyez intéressé par Sternal. En ce qui concerne les ailiers, les autres sont plus prêts que lui. Les joueurs doivent avoir de la patience et attendre leur tour, progresser. Je suis l’un des entraîneurs en Europe qui fait plus jouer les jeunes. L’objectif, c’est les résultats. Si un jeune doit jouer à la place de Rabiot, il jouera. C’est clair pour tout le monde. »