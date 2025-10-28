Ex OM : Valentin Rongier obligé de s’expliquer devant les supporters de Rennes !

Le Stade Rennais traverse une période compliquée. Dimanche, les Bretons ont concédé un cinquième match consécutif sans victoire face à Nice (1-1). Une série qui commence à peser lourd sur le moral des joueurs et des supporters. Dans un climat tendu, c’est Valentin Rongier, ancien milieu de terrain de l’OM, qui a pris la parole pour tenter d’apaiser les esprits.

Rongier face aux supporters rennais

Depuis son départ de Marseille l’été dernier, Rongier espérait retrouver de la sérénité en rejoignant Rennes. Mais après plusieurs semaines sans succès, la frustration des fans s’est exprimée avec force au coup de sifflet final. Face à la colère du kop rennais, le capitaine a pris ses responsabilités en s’adressant directement aux supporters.

« Il n’y a aucun tricheur dans le groupe », a-t-il tenu à rappeler, conscient que la confiance du public vacille. Cette intervention, rare et symbolique, montre à quel point l’ancien Olympien entend assumer son rôle de leader dans un vestiaire en difficulté.

Quelques minutes plus tard, en zone mixte, Rongier a tenu à défendre son entraîneur Habib Beye, dont la position est fragilisée par les mauvais résultats : « Le coach menacé ? Que ce soit lui ou nous, on joue pour un blason, pour une équipe et pour un club. On ne lâchera jamais. On est tous solidaires. On ne lâchera rien. »

🚨 « 𝗖̧𝗔 𝗡𝗢𝗨𝗦 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗖𝗛𝗜** 𝗗𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗜𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗘𝗦 𝗘𝗧 𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗦 𝗚𝗔𝗚𝗡𝗘𝗥 𝗨𝗡 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛. » 😤 Valentin Rongier 🇫🇷 a dû rendre des comptes à ses supporters au nom de son groupe après la nouvelle défaite de Rennes ce dimanche. 🎥 @k2l92140 pic.twitter.com/kMBZ1bx6dy — Actu Foot (@ActuFoot_) October 26, 2025

« Ce n’est pas une solution de discuter à chaud »

Malgré la tension, le milieu rennais a appelé à la retenue et à la réflexion : « Je comprends les supporters qui sifflent. Ils viennent pour des victoires, on n’arrive pas à leur en apporter. C’est normal qu’ils soient agacés, mais ce n’est pas une solution de discuter à chaud après la rencontre, parce que, comme nous, ils sont frustrés. »

Des propos lucides, qui traduisent le sens des responsabilités de l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille. Après six années passées à l’OM, Valentin Rongier pensait sans doute retrouver un contexte plus apaisé en Bretagne. Mais dans un club ambitieux comme Rennes, les attentes restent élevées. Son expérience marseillaise pourrait toutefois être précieuse pour aider le groupe à surmonter cette période délicate.