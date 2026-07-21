Ex OM : viré par la Belgique, Rudi Garcia veut déjà rebondir !

Un bilan flatteur qui n’empêche pas la séparation

Nommé en février 2025 pour succéder à Domenico Tedesco, Rudi Garcia n’aura passé que dix-huit mois à la tête des Diables Rouges. Une période courte mais intense, marquée par une qualification en Ligue A de la Ligue des Nations de l’UEFA et une place en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Un parcours qui a permis au technicien français de rejoindre un cercle très restreint d’entraîneurs tricolores : il est devenu le neuvième Français à atteindre ce stade d’un Mondial, et seulement le deuxième à y parvenir à la tête d’une sélection étrangère, après Bruno Metsu avec le Sénégal en 2002.

Sur le plan sportif, l’aventure belge de Garcia restera synonyme de forte progression collective. Ses hommes ont notamment validé leur billet pour le Mondial avant d’y livrer un parcours solide, écartant le Sénégal puis les États-Unis avant de tomber face à la future championne du monde, l’Espagne, en quarts de finale. Un match référence pour les Diables Rouges puisque la Belgique restera l’unique sélection à avoir réussi à marquer contre la Roja durant tout le tournoi, par l’intermédiaire de Charles De Ketelaere.

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La fédération belge tourne la page…

Malgré ce bilan positif, la Fédération belge de football (RBFA) a décidé de ne pas prolonger l’aventure. Le directeur sportif Vincent Mannaert a justifié ce choix en expliquant vouloir préparer un nouveau cycle, tout en saluant la contribution de Garcia à la réhabilitation des Diables Rouges. Une séparation à l’amiable donc, qui n’efface en rien la reconnaissance mutuelle entre le technicien et la fédération.

Rudi Garcia lui-même n’a pas caché sa fierté quant au travail accompli, mettant en avant l’excellent parcours réalisé ces derniers mois et le fait de quitter la sélection alors qu’elle reste parmi les huit meilleures équipes du monde. Il a également tenu à remercier son groupe de joueurs ainsi que le directeur sportif Vincent Mannaert pour ces dix-huit mois passés ensemble.

Quel nouveau défi pour l’ancien Marseillais ?

Libre de tout engagement à partir du 31 juillet, Rudi Garcia entend désormais rebondir rapidement. Le technicien de 62 ans, passé également par Lille (où il a remporté un doublé Ligue 1-Coupe de France en 2011) et l’AS Rome avant son expérience marseillaise, dispose d’un profil international qui pourrait séduire aussi bien un club qu’une autre sélection nationale en quête d’un renouveau.

Pour les supporters marseillais, qui gardent un souvenir contrasté de son passage sur la Canebière entre 2016 et 2019, cette actualité belge rappelle que l’entraîneur n’a jamais totalement disparu du haut niveau, bien au contraire. Reste désormais à savoir vers quel projet Rudi Garcia choisira de se tourner pour ce nouveau défi qu’il appelle de ses vœux : un banc de club en quête d’ambitions européennes, ou une nouvelle sélection désireuse de bénéficier de son expérience fraîchement acquise sur la scène mondiale ?