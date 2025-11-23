Ex OM: Vitinha, enfin !

L’ex-attaquant de l’Olympique de Marseille, Vitinha, a vécu une soirée importante en retrouvant le chemin des filets lors du spectaculaire Cagliari – Genoa (3-3) disputé au Unipol Domus. L’attaquant portugais a inscrit son premier but en championnat cette saison, offrant au passage une prestation solide dans un match au scénario complètement fou.

Aligné d’entrée, Vitinha n’a pas tardé à se distinguer. Dès la 18ᵉ minute, il ouvre le score d’une frappe qui récompense une entame parfaitement maîtrisée par le Genoa. Ce but a un goût particulier pour l’ancien joueur de l’OM, qui cherchait à débloquer son compteur après un début de saison frustrant. Pour un attaquant, la confiance passe souvent par la finition, et ce premier but pourrait marquer un tournant.

Dans la foulée, les hommes de Daniele De Rossi continuent leur domination. À la 41ᵉ minute, Ostigard double la mise, confirmant la supériorité des Rossoblù dans ces premières 45 minutes. Le Genoa pense même avoir fait le plus dur lorsque Aaron Martin inscrit le troisième but à la 83ᵉ minute.

☝️ | PREMIER BUT ! 🔥 Vitinha débloque son compteur avec @GenoaCFC grâce à un service millimétré de Colombo ! 🎯 Suivez la rencontre en direct ici 👉 https://t.co/zipauAD0bj#CagliariGenoa pic.twitter.com/09m8xNNx9y — DAZN France (@DAZN_FR) November 22, 2025

Cagliari renverse tout dans un match fou

Mais le football italien aime les retournements de situation, et cette rencontre en est la parfaite illustration. Mené 0-1, puis 1-2, puis 1-3, Cagliari refuse de s’effondrer. L’équipe insulaire, poussée par son public, s’appuie sur un Gennaro Borrelli étincelant. L’attaquant signe un doublé aux 33ᵉ et 60ᵉ minutes, maintenant les siens dans un match qui semblait un temps perdu.

Entre ces deux réalisations, Sebastiano Esposito inscrit un but crucial à la 43ᵉ minute, permettant à Cagliari de recoller juste avant la pause. Avec ce trio de buteurs, les Sardes parviennent finalement à décrocher un nul 3-3 mérité, dans un duel dirigé par l’arbitre Federico La Penna.

Vitinha se relance enfin

Pour Vitinha, ce but représente plus qu’une simple statistique : il symbolise une montée en puissance attendue depuis plusieurs semaines. Après un passage mitigé à l’OM, l’attaquant portugais est venu en Serie A chercher du temps de jeu et un nouveau souffle. Cette première réalisation sous les couleurs du Genoa cette saison, dans un match à haute intensité, pourrait être le déclic qu’il attendait.