Ex OM : Zambo Anguissa et Ounahi flambent !

Ils ont porté les couleurs de l’Olympique de Marseille, et continuent de faire parler d’eux sur la scène européenne. Ce week-end, André-Frank Zambo Anguissa et Azzedine Ounahi ont chacun brillé avec leur club respectif, le Napoli et Gérone, confirmant leur montée en puissance après des débuts parfois contrastés à l’étranger.

Le superbe but de Zambo !

Du côté de la Serie A, le Naples de Zambo Anguissa a dominé l’Inter Milan (3-1) dans un choc au sommet. Les Napolitains, qui menaient déjà 1-0 à la pause grâce à un penalty transformé par Kevin De Bruyne, ont ensuite pris le large avec un second but signé Scott McTominay. Malgré la réduction du score par Hakan Çalhanoğlu sur penalty, c’est bien Zambo Anguissa qui a scellé le sort de la rencontre. Le milieu camerounais, auteur d’une prestation complète, a inscrit le troisième but napolitain, offrant ainsi la victoire et la première place provisoire du championnat à son équipe.

Désigné homme du match (MVP), l’ancien milieu marseillais s’impose comme l’un des piliers de la formation de Walter Mazzarri. Travailleur infatigable, il confirme une nouvelle fois qu’il a franchi un cap depuis son passage à l’OM, où il avait déjà séduit par son impact physique et son sens du jeu.

Ounahi, le facteur X de Gérone



En Liga, Azzedine Ounahi a également brillé lors du spectaculaire Gérone – Real Oviedo (3-3). Revenu de blessure, le milieu marocain est entré en jeu à la 59e minute, alors que son équipe était menée 2-0. Son entrée a totalement changé la physionomie du match. D’abord à l’origine du penalty transformé par Cristhian Stuani (64e), Ounahi a ensuite égalisé d’une frappe splendide à l’extérieur de la surface (83e). Il a ensuite provoqué un nouveau penalty dans les derniers instants, permettant à Gérone de revenir à 3-2 avant de concéder le nul sur le fil.

Élu homme du match, Ounahi a inscrit son deuxième but de la saison, confirmant son retour en forme après une période compliquée. Malgré ce résultat frustrant, sa performance a offert une vraie bouffée d’air à un club toujours dernier de Liga avec 7 points.