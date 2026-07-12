L’ancien entraîneur de l’OM, Rudi Garcia, est au cœur d’une vive polémique après l’élimination de la Belgique face à l’Espagne (2-1) en quart de finale de la Coupe du Monde. Consultant pour FOX, Zlatan Ibrahimović n’a pas ménagé le sélectionneur des Diables Rouges, qu’il désigne comme le principal responsable de cette défaite.

L’élimination de la Belgique continue de susciter de nombreuses réactions. Au lendemain de la défaite contre l’Espagne (2-1) en quart de finale de la Coupe du Monde, Zlatan Ibrahimović s’en est pris à Rudi Garcia, dont il conteste plusieurs choix effectués au cours de la rencontre. Selon FOX, où l’ancien international suédois intervient comme consultant, Garcia porte une grande part de responsabilité dans cette sortie prématurée.

Le remplacement de Courtois au cœur des critiques

Le principal reproche formulé par Zlatan Ibrahimović concerne la gestion de Thibaut Courtois. Le gardien belge a quitté la pelouse après avoir ressenti une douleur au quadriceps, laissant sa place à Senne Lammens quelques minutes avant le but décisif inscrit par Mikel Merino.

Après la rencontre, Courtois a pourtant expliqué qu’il estimait pouvoir poursuivre malgré cette gêne physique.

« Je me sentais bien pendant le match, surtout en seconde période. J’avais effectué deux dégagements aux six mètres et, sur le deuxième, j’ai ressenti une douleur un peu plus vive au quadriceps. J’avais signalé que je ne pouvais plus vraiment dégager le ballon loin, même si j’aurais pu rester dans les buts. Mais l’entraîneur a dit : “Si tu n’es pas à 100 %, je te remplace”. J’ai essayé de continuer un peu, mais il avait déjà décidé d’effectuer le changement. Ce n’est pas un problème, car l’équipe passe avant tout. »

Selon les explications rapportées après la rencontre, Rudi Garcia a estimé qu’un joueur ne pouvait pas disputer un quart de finale de Coupe du Monde sans être totalement apte, justifiant ainsi sa décision de procéder au changement.

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Ibrahimović cible directement Rudi Garcia

Sur le plateau de FOX, Zlatan Ibrahimović n’a pas partagé cette analyse. Selon le média, l’ancien attaquant suédois considère que Rudi Garcia est le principal responsable de l’élimination belge, pointant notamment sa décision de remplacer Courtois en fin de match.

Les critiques de la légende suédoise interviennent alors que ce choix du sélectionneur alimente déjà de nombreux débats en Belgique. Malgré la polémique, Rudi Garcia assume sa décision, estimant qu’il était préférable de remplacer un joueur diminué plutôt que de prendre le risque de le laisser terminer la rencontre.

Remarque importante : le texte source indique qu’« Ibrahimović a notamment remis en cause le choix du gardien remplaçant », mais ne fournit pas ses déclarations exactes. Afin de respecter vos consignes, je n’ai inventé ni reformulé de citations inexistantes. Si vous disposez des propos précis tenus par Zlatan sur FOX, je pourrai les intégrer fidèlement à l’article.