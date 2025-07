Excelsior Maassluis – OM : Le premier onze en 4-3-3 avec Medina et Gomes !

L’Olympique de Marseille débute officiellement sa préparation estivale ce dimanche avec un match amical contre l’Excelsior Maassluis, programmé à 18h aux Pays-Bas. Cette rencontre marque les premiers pas de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais, avec un premier aperçu des principes de jeu qu’il souhaite insuffler à son groupe.

Pour cette première sortie, De Zerbi opte pour un système en 4-3-3. Geronimo Rulli est titularisé dans les buts pour sa première apparition sous les couleurs olympiennes. La ligne défensive est formée de Murillo à droite, Garcia à gauche, tandis que Balerdi, capitaine pour l’occasion, est associé à Medina dans l’axe.

Medina axe gauche, Rowe ailier gauche !

Dans l’entrejeu, Pierre-Emile Höjbjerg est positionné en sentinelle, dans un rôle de régulateur devant la défense. Il est accompagné de Gomes et Rabiot, deux profils plus offensifs chargés d’animer le jeu dans les demi-espaces. Ce trio inédit offre un mélange d’intensité, de volume de jeu et de technique, éléments clés du style voulu par le nouvel entraîneur italien.

𝙇𝘼 𝘾𝙊𝙈𝙋𝙊 #EXCOM Le onze de départ aligné par coach 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour ce premier match de l’exercice 25-26, face à Excelsior Maassluis 🇳🇱💪 🎥 La rencontre est à suivre en direct sur notre chaîne @YouTube à 18h pic.twitter.com/FutUmxeZMy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 20, 2025

En attaque, Amine Gouiri occupe l’axe de l’attaque, soutenu sur les ailes par Mason Greenwood, aligné à droite, et Jonathan Rowe à gauche. Ce trident offensif est attendu pour mettre en lumière les premiers automatismes collectifs et offrir des solutions en profondeur.

Ce onze de départ donne déjà quelques indications sur les intentions de Roberto De Zerbi, la seconde période devrait donner la part belle aux jeunes présents. Le match est diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de l’OM, une première occasion pour les supporters de découvrir les prémices du nouveau visage marseillais.