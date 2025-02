Fabrizio Ravanelli s’emporte contre l’arbitrage après la défaite de l’OM

La défaite de l’Olympique de Marseille face à l’AJ Auxerre (3-0) ce samedi soir en championnat a laissé des traces. Après la rencontre, le conseillé du président de l’OM, Fabrizio Ravanelli, n’a pas caché sa colère et s’en est violemment pris à l’arbitre Jérémy Stinat au micro de DAZN.

Un arbitrage jugé scandaleux

Face aux caméras, Ravanelli a dénoncé ce qu’il considère comme une injustice flagrante :

« Tout le monde l’a vu, toute la France l’a vu. L’arbitre a fait un arbitrage scandaleux. Le deuxième carton jaune sur Cornelius est inacceptable. On était déjà dans une situation difficile sans notre capitaine qui avait pris des cartons jaunes qui n’existaient pas. On n’accepte plus cette situation-là. On veut un arbitrage équitable, là ça ne va pas du tout. »

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre

Un sentiment d’injustice récurrent

Ravanelli n’a pas hésité à pointer du doigt un possible acharnement contre l’OM :

« Je ne sais pas si c’est contre l’OM, mais c’est vrai qu’il y a beaucoup de sujets contre l’OM. Cela nous inquiète au club. Ce qui s’est passé ce soir, c’est un scandale. Je l’ai dit à l’arbitre, c’est honteux. »

Cette sortie médiatique traduit une tension grandissante au sein du club marseillais, qui attend d’éventuelles explications et une réaction des instances arbitrales. L’affaire ne devrait pas en rester là et risque d’alimenter la polémique dans les jours à venir.