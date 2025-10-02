Facundo Medina sort du silence après sa blessure avec l’OM

Blessé face à l’Ajax mardi en Ligue des Champions, le défenseur marseillais s’exprime avec émotion et détermination

Facundo Medina n’a pas pu savourer pleinement la belle victoire de l’OM contre l’Ajax. Touché à la cheville dès la première période, il a dû quitter ses coéquipiers prématurément. Le verdict est tombé : entorse à la cheville droite, absence estimée à huit semaines. Une vraie tuile pour lui comme pour le club, en pleine période décisive.

Je reviendrai encore plus fort

Mais malgré la déception, le défenseur argentin n’a pas tardé à donner signe de vie. Dans un message publié sur Instagram, il a tenu à remercier tous ceux qui lui ont envoyé leur soutien : « Grand merci à tous pour vos messages », a-t-il écrit, avant d’ajouter avec force : « Ce n’est qu’un obstacle de plus, je reviendrai encore plus fort. »



Un message sincère, teinté de combativité, dans lequel il montre aussi son attachement au vestiaire : « Plus que jamais, force à mes frères et allez l’OM. » Arrivé cet été de Lens, Medina s’était vite fait une place dans le groupe. Son absence va peser, mais son mental, lui, reste intact. Les supporters, eux, n’ont plus qu’une hâte, le revoir sur le terrain.