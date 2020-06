Fair Play Financier : Tout n’est pas terminé pour l’OM !

Soulagement ce vendredi pour le fair play financier : l’Olympique de Marseille pourra disputer la Ligue des Champions mais devra payer une amende. Le club devra également être à l’équilibre en 2021.

Cette semaine, les assouplissements du fair play financier ont été annoncés par l’UEFA. L’Equipe nous rappelait que l’OM n’était pas concerné et que les sanctions pour le club français tomberaient « bientôt ».

Ce vendredi, nous apprenions que l’Olympique de Marseille pourra disputer la Ligue des Champions mais sera contrait de payer une amende de 3 millions d’euros et perdra 15% de ses recettes des coupes européennes sur les deux prochaines saisons.

L’OM s’exposera à une exclusion pure et simple de coupes d’Europe

Selon L’Equipe, cette perte s’évalue à 20 millions d’euros sur les deux saisons. Pourtant, l’OM doit absolument être à l’équilibre en 2021 afin de présenter son nouveau dossier. Si ce n’est pas le cas, l’exclusion des compétitions européennes sera envisagée par l’UEFA.

« Le club est maintenant sans filet. S’il ne parvient pas à équilibrer ses comptes dans un an, il n’aura plus la possibilité de signer un accord de règlement, et s’exposera cette fois à une exclusion pure et simple de coupes d’Europe. »

Un proche du dossier – Source : L’Equipe