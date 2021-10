FAN CAM OM – PSG (0-0) : « Payet a fait l’amour à Messi » , les supporters marseillais en feu !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a montré un beau visage face au PSG malgré un résultat un peu décevant après leur prestation. Benjamin Courmes était sur le parvis du Stade Vélodrome juste après la rencontre pour prendre la température auprès des supporters. Ces derniers ont grandement apprécié ce qu’ont montré leurs joueurs sur le terrain !

Sampaoli a décidé de proposer le même 3-3-3-1 proposé face à la Lazio jeudi avec Caleta Car, Lirola est aussi confirmé mais dans le couloir droit. L’OM est bien rentré dans ce match avec un pressing haut. Milik a la première occasion de la tête sur un corner, mais il ne cadre pas. Petit à petit, le PSG se rapproche et s’offre des situations chaudes, Neymar pense ouvrir le score suite à une frappe déviée dans ses buts par Luan Peres, finalement l’arbitre annule le but via la VAR pour un hors jeu du parisien (14′). L’OM répond dans la foulée avec une erreur dont profite Under, l’ailier gauche frappe mais ne cadre pas (16′). Neymar perd bêtement un ballon, Kamara trouve Lirola, qui trouve Mililk, l’attaquant ne tremble pas. L’arbitre refuse le but pour un hors de Lirola (22′).

L’OM se fait encore peur, suite à un centre de Neymar, Saliba dévie le ballon, Messi saute et place une tête que Pau Lopez met en corner (26′). Pau Lopez gagne deux duels de suite face à Mbappé et Neymar (30′), c’était chaud. L’OM a plus de mal à sortir le ballon, mais Milik combine bien avec Lirola qui cherche Under en profondeur, l’ailier rate un peu son contrôle et se fait contrer au dernier moment, il était hors jeu (41′). Dans la continuité, Messi frappe à l’extérieur de la surface, son tir ne passe pas loin de la lucarne de Lopez (42′). L’OM combine bien, Payet laisse passer le ballon, Rongier crochette et se fait contrer, l’action collective était superbe (45’+1). C’est la mi-temps 0-0.

Rouge pour Hakimi

Ce début de seconde période est assez attentiste. Payet plutôt maladroit, trouve une superbe passe sur un contre, il trouve Under en profondeur, l’ailier est poussé dans le dos par Hakimi. Mr Bastien siffle une faute de main de l’ailier marseillais, mais après consultation de la VAR, il met un carton rouge au latéral parisien et siffle un coup franc (57′). Payet le met au dessus. En supériorité numérique, l’OM pousse, Payet trouve Rongier dont la tête frôle le poteau de Navas (66′). Gueye et Konrad remplacent Kamara et Rongier (67′). Le PSG tient bien le choc à un joueur de moins. Konrad débord, centre en retrait pour Under, sa reprise est contrée (74′). L’OM pousse, Lirola centre au second poteau, seul Konrad se prend les pieds dans le tapis et rate sa frappe, quelle occasion ratée (77′). Gerson et Dieng remplacent Milik et Under (77′). Paris arrive encore a être dangereux avec la vitesse de Mbappé dans le dos de la défense, mais les marseillais défendent bien. Saliba revient bien sur l’attaquant international français et fait un gros tacle décisif (84′). Payet va chercher un bon coup franc, un peu plus loin… Le meneur de jeu frappe mais le mur contre (86′). L’OM a eu les occasions pour remporter ce match, mais Paris à tenu bon. Sampaoli peut avoir des regrets…