FC Bâle – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Bâle ce jeudi à 18h45 pour les huitièmes de Conference League retour. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Bâle, pour le compte des huitièmes de Conference League retour aura lieu ce jeudi à 18h45 en Suisse. Le match sera retransmis sur RMC Sport 1.

Gardiens : Mandanda, Ngapandouetnbu, P.Lopez

Défenseurs : Balerdi,, Saliba, Lirola, Kolasinac, L.Peres, Caleta-Car

Milieux : B.Kamara, Rongier, Gerson, Guendouzi, P.Gueye,

Attaquants : Bakambu, Milik, Bamba Dieng, De la Fuente, Ünder, Harit, BenYahia

Absents : Payet (Suspendu), Alvaro (choix)

OM :

Mandanda

Rongier Saliba Caleta-Car KolasinacGuendouzi KamaraGueye Gueye

Harit

Milik

Bâle :

Lindner

Lang Pelmard Frei Katterbach

Xhaka Kasami

Ndoeye Espositio Males

Chalov

Ce match se jouera au Parc Saint-Jacques (Capacité : 38 512 places).

L’arbitre du match entre l’OM et Bâle est Artur Dias. Rui Tavares et Paulo Soares assisteront Artur Dias tandis que Tiago Martins sera le quatrième arbitre.

Prévision météo à Bâle à 19h (*)

(*) Prévision accuweather.com

« Ce n’est pas égalitaire. Eux ont joué chez nous avec leurs supporters et nous on ne peut pas avoir les nôtres ici en Suisse. Je trouve ça terriblement injuste, c’est même arbitraire et discriminatoire. Tout le groupe de joueurs et tout le staff, alors qu’on dispute cette coupe d’Europe avec ambition, on regrette de ne pas pouvoir compter sur eux » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (16/03/22)