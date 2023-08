FC Metz – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Metz ce vendredi à 21h à l’occasion du deuxième match de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Cette rencontre sera à suivre sur Prime Video. Le match se jouera le vendredi 18 août à 21h00 !

Le groupe de l’OM

Gardien :

Lopez, Blanco, Van Neck

Défenseurs :

Lodi, Soglo, Clauss, Gigot, Balerdi, Touré, Mbemba

Milieux :

Veretout, Guendouzi, Rongier, Ounahi, Nadir, Harit, Kondogbia

Attaquants :

Vitinha, Sarr, Aubameyang, Ndiaye, Mughe

Le groupe de Metz

Gardiens

Dietsch, Oukidja

Défenseurs

Alakouch, Candé, Colin, Kouao, Lô, Sané, Traoré

Milieux

Atta, Camara, Jean Jacques, Maïga, Maziz, N’Doram, Sabaly

Attaquants

Elisor, Mikautadze, Mbaye, Tetteh.

Les onze probables

OM :

Pau Lopez

Clauss Gigot Balerdi (ou Mbemba)Lodi

Sarr, Kondogbia Rongier (ou Veretout) Harit

Aubameyang (ou Vitinha), Ndiaye

Metz :

Oukidja –

Colin, Traoré, Cande, Kouao

Maiga, N’Doram

Sabaly, Camara, Maziz

Mikautadze

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Saint-Symphorien (Capacité : 28 786 places).

L’Arbitre de ce Metz – OM

L’arbitre du match entre l’OM et Metz est Jérôme Brisard. Il sera assisté par Alexis Auger et Cédric Favre. Azzedine Souifi occupera le poste de quatrième arbitre.

Les deux arbitres assistants vidéo seront Marc Bollengier et Wilfried Bien.

La Météo

Prévision météo à Metz à 21h (*)

– Passages nuageux (couverture nuageuse 68%)

– Température 26°C / ressentie 28°C

– Vent : E 9 km/h

– Taux d’humidité : 74%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Metz en Ligue 1

Victoires de l’OM : 57 Matchs nuls : 17 Victoires Metz : 35

Déclarations d’avant-match

De leur côté les Messins voudront rebondir après la claque reçu à Rennes la semaine dernière. « Bien sûr. Toutes les défaites font mal. Même si celle-ci est logique. J’utilise ce mot parce que notre adversaire a été meilleur dans tous les domaines, alors, je ne serai pas là à chercher des excuses. Notre rôle, c’est d’aller chercher rapidement comment répondre aux exigences de la première division, et cela passe par le travail, par la recherche et la discussion. Il faut qu’on grandisse le plus rapidement possible. » ,a expliqué László Bölöni, entraineur de Metz.

Le technicien roumain qui pourrait mettre en place une défense à 5 contre l’OM : « Oui c’est une possibilité. Mais vous savez, je ne change pas de système en fonction des adversaires. Je préfère avoir mes meilleurs joueurs possibles sur le terrain et après je cherche l’animation. Ce n’est pas le système que je voudrais satisfaire mais plutôt l’animation. Donc, je ne suis pas impérativement d’accord sur le fait que je dois changer de système (défensif) parce l’adversaire joue avec deux ou un avant-centre. »