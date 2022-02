FC Metz– OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Metz pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Metz aura lieu à 20h45 à Metz. Le match sera retransmis en direct sur Prime Video.

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Alvaro, Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Payet, Harit, Targhalline

Attaquants :

Bakambu, Milik, Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Under

FC Metz

Gardiens : Alexandre Oukidja, Marc-Aurèle Caillard.

Défenseurs : Dylan Bronn, Sikou Niakaté, Jemerson, Fali Candé, Thomas Delaine, Kiki Kouyaté, Amadou Mbengue.

Milieux : Boubacar Traoré, Farid Boulaya, Vincent Pajot, Habib Maïga, Ibrahim Amadou.

Attaquants : Ibrahima Niane, Opa Nguette, Lenny Joseph, Papa Ndiaga Yade, Louis Mafouta.

Olympique de Marseille :

P.Lopez

Saliba Caleta-Car KolasinacKamara

Guendouzi Gerson

Under Payet Bakambu

Milik

FC Metz :

Caillard

Delaine, Bronn, Kouyaté, Jemerson, Candé

Traoré, Amadou, Pajot

Boulaya

Niane

Ce match se jouera au stade Saint-Symphorien (30 000 places).

L’arbitre désigné pour FC Metz – OM ce dimanche est monsieur Eric Wattellier. Il sera assisté par Djemel Zitouni et Erwan Finjean le long des lignes de touche. Guillaume Paradis officiera en tant que quatrième arbitre. Les deux arbitres assistants vidéo seront Jérôme Brisard et Wilfried Bien.

Prévision météo à Metz à 21h (*)

(*) Prévision accuweather.com

« Je ne regarde pas les critiques, ni les éloges. Je ne suis qu’une personne qui travaille pour que l’équipe gagne. Je mets en place la meilleure stratégie pour gagner en prenant en considération l’adversaire. Ici, il faut gagner à tout prix et on ne se penche pas trop sur une analyse globale du jeu. Ça ne change pas mon envie si on ne gagne pas. Pour moi, l’analyse est bien plus profonde que celle qu’on pourrait faire au bar. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (11/02/2022)