FC Metz – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace en Moselle pour affronter le FC Metz pour le compte de la 38e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Metz aura lieu à 21h à Metz. Le match sera retransmis en direct sur C8.

Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu

Défenseurs:

Nagatomo, Perrin, Caleta-Car, Alvaro, Lirola, Balerdi, Amavi, Kamardin

Milieux :

Gueye, Kamara, Ntcham, Sciortino, Rongier, Bertelli

Attaquants :

Payet, Milik, Benedetto, Luis Henrique, Dieng

Metz

Gardiens :

Oukidja, Caillard

Défenseurs :

Centonze, Boahene, Bronn, Kouyaté, Boye, Delaine, Udol

Milieux :

Ma. Fofana, N’Doram, Bo. Traoré, Maïga, P.-M. Sarr, Maziz, Boulaya

Attaquants :

Vagner, Ambrose, La. Gueye, Yade.

Olympique de Marseille :

Mandanda (cap.) – Lirola, Balerdi, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo – Kamara, Gueye, Thauvin– Payet, Milik

Metz :

Oukidja – Centonze, Bronn, Kouyaté, Boye, Delaine – N’Doram, Maïga, M.Sarr – Boulaya, Ambrose

Ce match se jouera à huis clos au stade Stade Saint-Symphorien (30 000 places).

L’arbitre désigné pour Metz – OM ce dimanche est monsieur Hakim Ben El Hadj, assisté par Mohamed Benkemouche et Brice Parinet Le Tellier. Le quatrième arbitre sera Rémi Landry . Les deux arbitres assistants vidéo seront Alexandre Castro et Hamid Guenaoui

Prévision météo à Metz à 21h00 (*)

(*) Prévision accuweather.com

« Au classement, notre qualification n’est pas encore acquise et on va devoir aller le chercher.Nous avons l’obligation de faire un match où on doit être compétitif car il peut se passer beaucoup de choses dans le football. L’adversaire peut marquer trois buts. Il n’y aura pas de grand changement, pour nous c’est comme une finale et on va devoir le jouer ainsi» Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/05/2021)