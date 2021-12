FC Nantes- OM : Le onze de Sampaoli avec deux grosses surprises en attaque !

Ce mercredi à 21h, l’Olympique de Marseille se déplace à Nantes dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Voici le onze mis en place par Jorge Sampaoli pour cette rencontre…

L’OM va disputer d’ici moins d’une heure un match de Ligue 1 face au FC Nantes. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli doit faire sans Cengiz Ünder à cause de sa blessure au dos contractée en sélection turque.

Pau Lopez est titularisé dans les buts olympiens. Le trio Saliba / Alvaro / Peres est aligné en défense. Kamara et Guendouzi sont accompagnés par Rongier au milieu, Payet est en faux 9 devant un trio offensif composé d’Harit, Konrad et Gerson. Milik et Lirola sont laissés sur le banc !

Le onze de l’OM en 3-3-3-1

P.Lopez

Saliba Alvaro PeresRongier Kamara Guendouzi

Harit Gerson KonradPayet

Déclarations d’avant-match

« On va devoir continuer à faire du turnover, c’est obligatoire, il y a de la fatigue dans l’équipe. Il faut maintenir tous les joueurs impliqués, car sur la séquence de matchs qui arrive, on aura vraiment besoin de tout le monde » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (30/11/21)

« J’ai dit ça car c’est souvent l’expression des Marseillais ça, ‘leur marcher dessus’, donc je me suis un peu amusé. L’idée, c’est de faire un grand match. On n’a pas le choix. Si on veut espérer faire un bon résultat contre Marseille, il faudra être prêt à faire une grande performance. Quand je dis grande performance, c’est sur la durée. A Paris, on a joué une bonne deuxième mi-temps. En première mi-temps, on a été en souffrance. Là à Lille, on a fait une très bonne première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a été un peu plus en difficulté. J’espère que contre Marseille, on sera capable de jouer 1h35, on va mettre les arrêts de jeu aussi. » Antoine Kombouaré – source : Conférence de presse (29/11/2021)