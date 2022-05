FCL – OM (0-3) : Grosse victoire de Marseille, mais 4 nouveaux blessés !

L’Olympique de Marseille s’impose face à Lorient (0-3) lors de cette 36e journée de Ligue 1. Dieng, Guendouzi et Gerson sont les buteurs du soir ! Par contre Caleta Car, Bakambu, Gerson et Dieng sont sortis sur blessure (ou précaution)…

FCL

0 3 OM 39′ Dieng 48′ Guendouzi 67′ Gerson

LE ONZE de l’OM FACE à Lorient

Mandanda

Rongier Saliba Caleta-Car PeresKamara

Guendouzi Gueye

Under Bakambu Gerson

Le match

Jorge Sampaoli doit faire sans Payet, Milik et Harit forfaits face à Lorient. Gueye est titularisé, du coup Gerson monte d’un cran. L’OM tente de construire face à un bloc bas des bretons, les olympiens changent de côté pour trouver des espaces. Les marseillais essayent de combiner mais il y a encore trop d’erreurs techniques… Bakambu s’est blessé, l’attaquant laisse sa place à Dieng (16′). Enorme occasion, Gerson est trouvé au second poteau par Peres mais sa tête est sortie par Dreyer (22′) ! L’OM pousse et enchaine les corner, le bloc olympien reste haut, beaucoup de ballons sont récupérés haut. Enorme double parade de Dreyer ! Il sort une tête de Dieng suite à un corner, puis la frappe de Gueye (25′). L’OM doit toujours composer avec ce manque d’efficacité, incapable d’ouvrir le score cela expose à un contre… But de Dieng suite à un bon pressing de Under sur Morel, un bon centre pour le Sénégalais qui marque au second poteau d’un acrobatique extrer’ ! (0-1 /39′). L’OM marque juste avant la mi-temps, le pressing de Guendouzi et Under a été payant. L’OM se fait peur dans les arrêts de jeu, sur un corner, le défenseur Laporte est seul mais ne cadre pas sa tête. L’OM mène au score à la mi-temps, un avantage mérité car l’OM a eu le ballon et les meilleurs occasions

Le joli but de Dieng

🇸🇳 Bamba Ninja Dieng ! 🥷🏾🌟pic.twitter.com/IUvqU0hKov — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) May 8, 2022

Guendouzi marque le 0-2 dès l’entame, Gerson talonne, Peres trouve le milieu de terrain qui termine (0-2 / 49′). Caleta Car semble s’être blessé à la cuisse, il laisse sa place à Kolasinac, Peres passe dans l’axe (52′). L’OM domine cette rencontre et marque en fin de première mi-temps et dès le début de la seconde, un match maitrisé à l’heure de jeu. Gerson est à la conclusion d’une belle action et d’un superbe centre de Dieng bien lancé par Rongier (0-3 / 67′) ! Gerson et Dieng se sont blessés, ils laissent leur place à Lirola et Luis Henrique. L’OM maitrise le ballon dans cette fin de rencontre. Une rencontre tranquille pour les marseillais, mais la question des blessés va se poser même si Abardonado a confié au micro de Canal+ qu’il y avait aussi de la précaution. Saliba sera suspendu face à Strasbourg. Grosse victoire cependant avec 3 points d’avance sur Monaco et une différence de but équivalente !