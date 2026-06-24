FCM : MERCI, la barre des 5000€ de dons est franchie !

Mercredi dernier, le studio dans lequel sont tournées les émissions de FC Marseille a été ravagé par un incendie accidentel. Le feu est parti du restaurant Le Black Angus et s’est propagé jusqu’à toucher lourdement les lieux d’enregistrement et une grande partie du matériel de production. Depuis, une cagnotte Leetchi a été mise en place pour nous aider à sauver le média. Un premier cap a été franchi.

Quelques jours après l’incident, une grande partie de ce qui nous permettait de produire nos lives, nos débats et debriefs est inutilisable. Caméras, micros, table de mixage, éclairages, mobilier… Le sinistre a endommagé une grande partie de nos installations et de notre plateau. Sans ce matériel, il devient très difficile de continuer d’assurer nos différents contenus.

Depuis quinze ans, FC Marseille s’est construit pas à pas, avec passion, indépendance et liberté de ton. Fondé par Nicolas Filhol et Benjamin Courmes, rejoints notamment par Jean-Charles De Bono, notre média est devenu au fil des années un lieu d’échange pour de nombreux supporters marseillais, avec des invités comme Dimitri Payet, Christophe Galtier, Samir Nasri ou Romain Alessandrini.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Aujourd’hui, c’est l’avenir de notre média qui est en jeu. Les démarches auprès des assurances sont lancées. Face à cela, nous avons ouvert une cagnotte en ligne.

Grâce à vous, le cap des 5000 euros est franchi. Nous vous remercions de tout cœur pour votre participation. C’est un premier pas dans la reconstruction de FC Marseille qui débute. Le chemin est encore long mais nous reviendrons encore plus fort. Nous devons relancer nos émissions en studio avant la reprise de la Ligue 1 pour espérer trouver des partenaires financiers, sinon le média ne pourra pas continuer…

Chaque participation, même modeste, nous aidera à reconstruire notre outil de travail et à poursuivre l’aventure FC Marseille.

Merci infiniment pour vos messages et votre soutien.

Pour participer à la cagnotte en ligne, cliquez ici.