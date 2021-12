[FCM Premium] L’émission Tactique : Gerson, Milik, Faux neuf, Vrai neuf, qu’est-ce que ça change ?

Et si on parlait tactique ? Cette saison, l’Olympique de Marseille est tactiquement original. Ce qui a parfois tendance à dérouter supporters et commentateurs de l’actu olympienne. Parmi les griefs rapidement adressés à Jorge Sampaoli, le fait de jouer sans « vrai » numéro neuf. La réintégration de Milik post-blessure dans le XI de départ a pourtant été extrêmement laborieuse. Au contraire des piges couronnées de succès de Payet ou Gerson au poste de « faux neuf ». Dans ce second épisode de « Débat Tactique Marseille », Mourad Aerts reçoit le youtuber Matthias Ribeiro pour analyser cette particularité du jeu marseillais, les avantages et les inconvénients des deux situations. À retrouver, le premier numéro de l’émission tactique de FCM avec Nicolas Usaï (ex-Consolat, Chateauroux, etc) consacré à la relance du jeu […]

