FCMarseille vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2020 !

Le passage vers une nouvelle année est souvent une bonne occasion de prendre de nouvelles résolutions. Parions donc sur une année 2020 riche en spectacle, buts et victoires au Vélodrome…

Objectif Ligue des Champions !

L’OM de Villas-Boas doit confirmer sa première partie de saison réussie et cette seconde place au classement. Le jeu prôné par le coach portugais se met petit à petit en place. Alvaro s’est imposé en patron derrière, Mandanda est revenu au top de sa forme, Payet est décisif, Benedetto buteur et le duo Sanson/Rongier fait des merveilles. Cette équipe pourrait voir revenir Thauvin en février ou mars et donc dispoer d’une arme en plus pour conserver sa place sur le podium… En attendant, FCMarseille vous présente ses vœux pour cette nouvelle année 2020…

Le Bilan 2019