Festival offensif à Angers (2-5) : l’OM régale, Greenwood et Gouiri en feu, De Zerbi frappe fort

L’Olympique de Marseille a largement dominé Angers au stade Raymond-Kopa, s’imposant grâce à une première période de très haut niveau offensif, malgré un but encaissé dans les dernières secondes de la rencontre (90’+2).

Dès l’entame, l’OM impose son rythme. Après une double parade décisive d’Hervé Koffi dès la 4e minute face à Timothy Weah puis Amine Gouiri, les Marseillais concrétisent rapidement leur domination. À la 19e minute, Gouiri ouvre le score en reprenant à bout portant un centre en retrait de Murillo, parfaitement servi par Greenwood et Weah sur le flanc droit.

Marseille accélère encore. À la 24e, Mason Greenwood double la mise d’une reprise instantanée du gauche à l’entrée de la surface, avant que Hamed Junior Traoré n’aggrave le score à la 34e minute après une récupération haute et une action collective limpide. Timothy Weah conclut le festival de la première période à la 40e minute d’une tête croisée sur un centre de Traoré.

Angers parvient toutefois à réduire l’écart dans le temps additionnel de la première période. À la 45’+2, Amine Sbaï profite d’un centre venu de la gauche pour ajuster Rulli d’un tir croisé et relancer brièvement le suspense (4-1 à la pause).

Au retour des vestiaires, l’OM continue de pousser. Greenwood trouve la barre transversale à la 53e minute, tandis qu’un but de Pierre-Emerick Aubameyang est refusé pour une position de hors-jeu à la 85e.

Alors que le match semblait scellé, Angers sauve l’honneur dans les arrêts de jeu. À la 90’+2, Jim Allevinah inscrit un but pour le SCO, réduisant l’écart sans remettre en cause la nette supériorité marseillaise.

Une prestation offensive aboutie de l’OM, marquée par l’efficacité de son quatuor offensif, malgré ce dernier but concédé en toute fin de rencontre.