Feyenoord – OM (3-2) : Marseille craque sous la pression !

Sampaoli a décidé de laisser Under et Milik sur le banc, pour mettre de la vitesse avec Dieng et Bakambu. Sans surprise, Feyenoord presse très haut, Saliba et Kamara ne sont pas précis dans la relance, l’OM se met en difficulté. Enorme occasion pour Feyenoord, suite à ce corner repoussé de la tête par Guendouzi, Peres manque sa tête, Dresser rate le cadre (7′). En contre, Payet trouve Dieng en prodoneur de l’exter’, excentré à gauche, l’attaquant frappe trop sur le gardien (8′). Bis répétita, Payet lance encore Dieng, l’attaquant ne cadre pas… quel raté (14′). Les marseillais se mettent en difficulté, deux ratés et une défense trop imprécise. Après des frayeurs, Cyriel Dessers profite d’une remise raté de Saliba pour ouvrir le score (1-0 / 18′). Les marseillais n’ont pas le temps de digérer le but, qu’un autre ballon en profondeur à la limite du hors jeu, permet à Sinistera de frapper au second poteau, le tir est dévié par Rongier et surprend Mandanda (2-0 / 20′). Les marseillais sont incapables de relancer proprement, Feyenoord trouve des solutions dans le dos de la défense. Après deux ratés, Dieng relance son équipe, suite à un bon contrôle de la poitrine, il accèlére et marque d’une superbe frappe du droit à la Cissé (2-1 / 28′). Feyenoord repart à l’attaque, Kokcu frappe de loin et ça ne passe pas loin (33′). L’OM doit poser le pied sur le ballon, Gerson trouve une intervalle, Payet décalle, Guendouzi délivre un centre puissant devant le but vers Bakambu, devancé par Marciano qui remet le ballon plein axe, Gerson ne rate pas l’occasion (2-2 / 40′). Mi-temps avec 4 buts, l’OM a eu peur et a finalement réussi à se relancer…

Superbe frappe à la Djibril Cissé de Dieng

Bamba marque un superbe but du droit après deux ratés de son mauvais pied! Heursement car La Défense est en souffrance, trop d'erreurs techniques à la relance! Il va falloir rectifier !



Bakambu laisse sa place à Gueye. L’OM se saborde dès le coup d’envoi, Caleta Car rate sa passe en retrait pour Mandanda et offre un but à Dresser (3-2 / 46′). Le match baisse un peu de rythme, les marseillais tentent d’imposer un tempo plus lent. Après avoir coupé un centre, Caleta Car rate une relance plein axe et remet en danger son équipe. Le croate et Luan Peres sont en pleine panique. Sampaoli décide de faire entrer Harit à la place de DCC (69′). L’OM joue plus haut, Harit tente un centre rentrant, Dieng n’est pas loin de la dévier (75′). Réponse immédiate du Feyenoord, Dresser est encore trouvé dans la surface, la défense hésite, Mandanda sort une belle parade (76′). L’OM s’offre plusieurs occasions sur coup franc et corner, mais la défense néerlandaise tient bon. DIeng est trouvé en profondeur, il contrôle pied gauche et frappe pied droit, le gardien s’en sort bien du pied. Milik et Lirola entrent en jeu à la place de Dieng et Rongier (78′). L’OM n’est pas loin de revenir dans cette fin de match, Lirola manque de spontaneité, Payet frappe sur le second ballon et fait briller le gardien. Gueye seul sur le corner ne cadre pas sa tête (92′). L’OM peut avoir des regrets, de ne pas avoir réussi à résister au pressing en premiére mi-temps et d’avoir offert le but du 3-2 sur une énorme érreur de Caleta Car… Un but d’écar, tout est possible au match retour.