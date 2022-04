Feyenoord – OM : Le onze de Jorge Sampaoli avec Dieng et Bakambu titulaires !

L’OM se déplace à Rotterdam pour y affronter le Feyenoord Rotterdam dans le cadre de la demi-finale aller de Ligue Europa Conférence. Jorge Sampaoli a décidé de faire confiance à ce onze pour gagner et prendre une option sur le match retour jeudi prochain au Stade Velodrome.

Mandanda est titulaire dans les buts avec une défense à 4 composée de Rongier Saliba, Caleta Car qui retrouve sa place et Luan Peres. Au milieu, retour de Kamara dans le onze, il est épaulé par Guendouzi et Gerson, laissé au repos à Reims. Devant, retour de Dimitri Payet dans le onze, qui devra alimenter Dieng et Bakambu, tous deux titulaires.

Mandanda

Rongier Saliba Caleta Car PeresKamara

Guendouzi Gerson

Dieng Bakambu

Payet

Confrontations OM VS Feyenoord

Les deux équipes se sont rencontrés une seule fois dans l’histoire, c’était lors des phases de groupes de la Ligue des Champions de la saison 1999/2000 :

07/12/1999 : Feyenoord 3-0 OM

22/03/2000 : OM 0-0 Feyenoord

Déclarations d’avant-match

« Ce n’est pas facile de presser Marseille parce qu’ils utilisent aussi leur gardien donc on doit réussir à presser demain 11 joueurs, pas 10. Mais ce ne sont pas les joueurs qui font la différence mais les joueurs. On verra qui a les meilleurs joueurs demain. ». Arne Slot – Source : Conférence de presse (27/04/22)

« « On a commencé à analyser Feyenoord lorsque le tirage a eu lieu. Cette équipe joue bien avec de la variété, des transitions rapides. Ils ont des joueurs à forte vocation offensive, ça veut dire que ce match sera de haut niveau. Les deux équipes ont la possibilité d’avoir la balle, de la garder, je pense que celui qui aura le ballon pourra se créer des occasions, mais Feyenoord joue très bien en transition à l’intérieur. C’est un grand défi, Feyenoord, c’est difficile d’imaginer où ils se classeraient en Ligue 1. Les Hollandais en Coupe d’Europe grandissent et ont un grand jeu collectif. Je sais que ce n’est pas un hasard s’ils jouent un rôle majeur ». » » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (27/04/22)