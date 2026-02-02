Fin du mercato d’hiver 2026 : Bilan OM en attendant l’officialisation de Nnadi !

L’Olympique de Marseille a profité du mercato hivernal 2026 pour opérer une profonde réorganisation de son entrejeu. Quatre milieux de terrain ont rejoint l’effectif olympien, même si l’officialisation de Tochukwu Nnadi se fait encore attendre. Un choix stratégique assumé par la direction marseillaise.

Un mercato centré sur le renforcement du milieu de terrain

Le chantier était identifié depuis plusieurs semaines. Sous l’impulsion de Roberto De Zerbi, l’OM a concentré ses efforts sur le recrutement de profils capables d’apporter volume de jeu, intensité et projection. Premier renfort officialisé, Quinten Timber (24 ans) arrive en provenance du Feyenoord Rotterdam. Formé à l’Ajax Amsterdam, l’international néerlandais (8 sélections, 1 but) s’est engagé jusqu’en 2030 pour un montant de 4,5 millions d’euros. Le club le présente comme un joueur capable d’évoluer aussi bien en relayeur qu’en position plus offensive.

Dans un registre différent, Ethan Nwaneri (18 ans) a été prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison. Le milieu offensif anglais U21 n’a pas tardé à se montrer décisif en inscrivant un but dès la 13e minute face à Lens lors de la 19e journée de Ligue 1, confirmant son adaptation rapide au contexte

marseillais.

Nnadi en attente d’officialisation, Abdelli pour l’expérience

Recrue plus discrète, Tochukwu Nnadi (22 ans) est arrivé à Marignane mais n’a pas encore été officialisé par l’OM. En provenance de Zulte Waregem, le Nigérian a été convoqué pour la première fois avec sa sélection lors de la CAN. Dans les colonnes de L’Équipe, le sélectionneur nigérian a salué son profil : « C’est un régal ce petit, vous allez être surpris parce qu’il peut être très agressif sur un terrain ». Tant que l’annonce n’est pas faite, le club reste prudent sur sa communication.

Enfin, Himad Abdelli (26 ans) arrive d’Angers et s’est engagé jusqu’en 2030. International algérien, récemment aperçu à la CAN, le milieu offensif formé au Havre AC apporte une expérience de la Ligue 1 immédiatement exploitable.

Plusieurs départs validés

Ce mercato a également été marqué par de nombreux mouvements sortants. Matt O’Riley retourne à Brighton à l’issue de son prêt, tandis que Darry Bakola rejoint Sassuolo pour 12 millions d’euros. Le club italien accueille aussi Ulisses Garcia (prêt avec option d’achat). Neal Maupay est prêté au FC Séville, Keyliane Abdallah part au Gimnàstic de Tarragone, Ruben Blanco quitte le club, Pol Lirola signe à l’Hellas Vérone et Robinio Vaz s’engage avec l’AS Roma pour 25 millions d’euros.

Un hiver dense et structurant pour l’Olympique de Marseille, encore suspendu à l’officialisation de Nnadi pour clore définitivement son mercato.