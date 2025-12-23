Finances de l’OM : Molina fait le point !

Les finances de l’Olympique de Marseille suscitent de nouveau l’attention en cette fin d’année 2025. Après une analyse publiée par L’Équipe, le journaliste indépendant Romain Molina s’est à son tour penché sur les comptes du club, évoquant une situation en amélioration mais encore fragile, qui pousse Frank McCourt à envisager l’arrivée d’un actionnaire minoritaire.

Depuis plusieurs jours, la question de la santé économique de l’OM revient au centre de l’actualité. Dans une longue vidéo publiée sur YouTube, Romain Molina a livré une analyse détaillée de l’évolution financière du club phocéen, confirmant une trajectoire globalement plus saine, tout en soulignant des fragilités persistantes.

Des comptes en progression, mais une situation encore tendue

Selon les éléments avancés par le journaliste, les finances de l’Olympique de Marseille montrent des signes clairs d’amélioration par rapport aux années précédentes. Les revenus ont augmenté et se sont diversifiés, tandis que le déficit global a été progressivement réduit depuis 2018. Une évolution que Romain Molina qualifie de positive, sans pour autant masquer les limites du modèle actuel.

Dans sa vidéo, il précise : « Avec l’évolution depuis 2018, l’augmentation et diversification des revenus, McCourt qui continue d’injecter, un déficit global en baisse… ça évolue globalement dans le bon sens même si ce n’est évidemment pas parfait ». Une déclaration qui résume l’état d’esprit autour du dossier : progrès réels, mais équilibre encore précaire.

ANALYSE / Comment vont les finances de l’OM ?https://t.co/LPM9Avk2Oo Avec l’évolution depuis 2018 (où le bilan ressemblait à un hold-up), l’augmentation et diversification (réussie) des revenus, McCourt qui continue d’injecter, un déficit global en baisse… Bon visionnage ! — Romain Molina (@Romain_Molina) December 22, 2025

McCourt toujours mis à contribution, vers une ouverture du capital ?

Derrière cette amélioration relative, l’OM continue de supporter des pertes importantes sur plusieurs exercices. Les déficits cumulés, estimés à près de 100 millions d’euros sur les dernières années, ont contraint Frank McCourt à injecter régulièrement des fonds personnels pour maintenir la stabilité du club.

Toujours selon Romain Molina, cette situation incite désormais le propriétaire américain à envisager une nouvelle étape stratégique. L’objectif serait de faire entrer un actionnaire minoritaire capable d’apporter des liquidités supplémentaires, tout en conservant le contrôle majoritaire du capital. Une option qui permettrait de mieux répartir l’effort financier et d’aborder l’avenir avec davantage de marge de manœuvre.

Ce contexte économique s’inscrit dans une période sportive exigeante, marquée par le projet porté par Roberto De Zerbi sur le banc marseillais. Sans calendrier précis ni identité d’investisseur évoqués à ce stade, cette réflexion confirme néanmoins que la direction de l’_Olympique de Marseille_ cherche toujours à concilier ambitions sportives élevées et rigueur financière.

En coulisses, le chantier reste donc ouvert. Si la trajectoire semble plus vertueuse qu’auparavant, la consolidation du modèle économique demeure une priorité pour Frank McCourt…