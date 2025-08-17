Finances Ligue 1 : le PSG sur une autre planète, l’OM deuxième loin derrière !!!

Comme chaque année, L’Équipe a publié son classement des budgets des clubs de Ligue 1. Sans surprise, le Paris Saint-Germain domine largement, avec un budget colossal estimé à 850 millions d’euros. L’Olympique de Marseille occupe la deuxième place avec 260 M€, mais reste très loin du leader.

Le PSG intouchable

Avec 850 M€, le PSG surclasse toute la Ligue 1. Son budget est plus de trois fois supérieur à celui de l’OM, son poursuivant direct, et illustre une nouvelle fois la puissance financière incomparable du club parisien. Pour les autres clubs, le gouffre reste immense, et la comparaison souligne à quel point le PSG évolue dans une catégorie à part.

L’OM, solide dauphin

Deuxième avec 260 M€, l’OM confirme son statut de deuxième force économique du championnat. Bien que ce chiffre soit une estimation, il reflète la montée en puissance du club phocéen, qui consolide sa place derrière Paris et devant tous ses concurrents historiques.

Derrière Marseille, l’AS Monaco complète le podium avec 140 M€ (chiffre estimé par Sportune). La surprise vient du Paris FC, promu ambitieux, qui affiche un budget de 130 M€. De quoi le placer devant plusieurs cadors traditionnels et souligner les nouveaux équilibres financiers qui s’installent en Ligue 1.

Un peloton resserré autour de 100 M€

Derrière ces clubs de tête, la hiérarchie est plus homogène. Nice (120 M€), Lille (110 M€), Lyon (110 M€) et Rennes (110 M€) se tiennent dans un mouchoir de poche et peuvent viser les places européennes. Le RC Strasbourg (100 M€) confirme pour sa part sa montée en puissance, portée par ses nouveaux investisseurs.

Derrière ce groupe, Lens marque un net recul avec 60 M€, loin des standards européens qu’il a côtoyés récemment. En bas de tableau, Le Havre et Angers ferment la marche, avec des budgets limités à 25 M€.

📊 Le classement des budgets en Ligue 1 (estimations L’Équipe) :