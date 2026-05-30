Finances : L’OM toujours dans le top 25 des clubs les plus valorisés d’Europe

L’Olympique de Marseille confirme une nouvelle fois son statut de poids lourd du football européen sur le plan économique. Selon le dernier classement publié par Football Benchmark, le club marseillais figure parmi les 25 clubs les plus valorisés du continent, preuve de sa solidité malgré un contexte sportif parfois irrégulier.

Avec une valeur estimée à 667 millions d’euros, l’OM occupe la 24e place européenne, soit un léger recul d’un rang par rapport à la saison précédente. Mais ce classement confirme surtout la stabilité du club phocéen dans la hiérarchie financière du football européen.

L’OM, deuxième club français derrière le PSG

Dans ce classement de référence, l’OM reste le deuxième club français le mieux valorisé, derrière l’Paris Saint-Germain.

Le PSG conserve une position largement supérieure avec une valorisation estimée à 4,525 milliards d’euros, ce qui lui permet d’occuper la 8e place européenne.

Autre club français présent dans le classement : le LOSC Lille, qui intègre le top 30 à la 30e position avec une valorisation de 509 millions d’euros.

L’OM garde donc une avance nette sur le club nordiste, confirmant son rôle central dans l’économie du football français.

Un top 5 dominé par l’Espagne et l’Angleterre

En tête du classement, la domination est sans partage. Le Real Madrid reste le club le plus valorisé d’Europe avec 7,725 milliards d’euros.

Il est suivi par le FC Barcelona (5,918 milliards d’euros), puis par les géants anglais : Manchester City, Manchester United et Arsenal complètent le top 5.

Cette hiérarchie confirme la domination économique de la Liga et surtout de la Premier League, qui concentre la majorité des clubs les plus riches du continent.

Une position stratégique pour l’avenir de l’OM

Malgré l’écart important avec les géants européens, la 24e place de l’OM reste significative. Elle place le club marseillais dans le cercle restreint des institutions capables d’attirer des investisseurs, de générer une forte valeur de marque et de rester compétitives sur le marché des transferts.

Cette valorisation reflète aussi le poids historique et commercial du club, l’un des plus populaires d’Europe, capable de générer des revenus importants malgré des résultats sportifs parfois en dents de scie.

Dans un football européen de plus en plus dominé par les superclubs, l’OM confirme ainsi sa place parmi les acteurs majeurs du continent — un atout crucial pour son avenir économique et sportif.