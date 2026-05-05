Finances OM : Alerte rouge pour McCourt !

La crise sportive n’est peut-être que le début. Déjà en plein naufrage sur le terrain, l’Olympique de Marseille pourrait désormais voir sa situation se compliquer lourdement en dehors. Selon les informations de L’Équipe, l’OM est aujourd’hui dans le viseur direct de l’UEFA pour non-respect de ses engagements financiers, avec à la clé un risque de nouvelles sanctions pouvant aller jusqu’à une exclusion des compétitions européennes.

Le quotidien sportif explique que Marseille peine à respecter l’accord de règlement signé avec l’UEFA en 2022. À l’époque, le club avait évité une sanction plus lourde en acceptant un encadrement strict du comité de contrôle financier des clubs. Dans cet accord, l’OM s’était engagé à revenir dans les clous du fair-play financier, avec un déficit limité à 60 millions d’euros sur trois saisons, sous réserve d’un soutien actionnarial d’au moins 55 millions d’euros. En contrepartie, le club avait écopé d’une amende de 2 millions d’euros, dont 1,7 million avec sursis, selon L’Équipe.

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Mais la trajectoire financière olympienne s’est au contraire dégradée. Toujours selon L’Équipe, l’OM a cumulé près de 157 millions d’euros de pertes nettes sur les trois dernières saisons, d’après les rapports de la DNCG : 12,7 millions d’euros de déficit en 2022-2023, 39,1 millions en 2023-2024, puis 105 millions en 2024-2025. Des chiffres qui placent désormais le club dans une situation critique vis-à-vis de l’instance européenne.

Le quotidien évoque même un possible “breach”, soit un non-respect des engagements pris auprès de l’UEFA. Une décision définitive est attendue d’ici la fin du mois, après examen du dossier par le comité de contrôle financier des clubs. L’OM compte faire valoir la chute des droits télé en France pour justifier une partie de ce dérapage, un argument déjà avancé par Frank McCourt lui-même. Lors de la présentation de Stéphane Richard, le propriétaire marseillais avait reconnu les difficultés du club : « On doit faire un meilleur travail à l’OM en matière de gestion. On peut et on doit faire mieux », avait-il déclaré.

Selon L’Équipe, plusieurs scénarios sont désormais sur la table. En cas de dépassement jugé limité, l’OM pourrait écoper d’une nouvelle amende, d’une restriction sur sa liste UEFA ou d’une interdiction de recruter pour les compétitions européennes. Mais si le dérapage est considéré comme trop important, l’UEFA pourrait aller beaucoup plus loin.

Le scénario le plus redouté existe bel et bien : une exclusion de la prochaine participation européenne du club. Et même si l’OM ne se qualifie pas cette saison, cette sanction pourrait être reportée à sa prochaine campagne continentale. Un risque majeur qui place désormais Marseille face à une menace bien plus grave qu’une simple fin de saison ratée.