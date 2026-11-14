Medhi Benatia règle ses comptes avec Pablo Longoria. Invité de l’émission Menu Latour sur Canal+, l’ancien directeur du football de l’OM accuse ouvertement son ancien président de lui avoir menti sur les moyens financiers du club. Il raconte notamment comment Roberto De Zerbi pensait disposer de 30 millions d’euros pour recruter en janvier 2026, avant de découvrir que Marseille devait au contraire faire rentrer 35 millions d’euros.

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Plusieurs mois après son départ de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia revient sur les tensions qui ont secoué la direction du club la saison dernière. Face à Bertrand Latour, sur Canal+, l’ancien dirigeant marseillais met directement en cause Pablo Longoria.

Au cœur de ses accusations : les moyens annoncés pour le mercato hivernal 2026 et la réalité financière à laquelle le staff aurait été confronté.

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« Longoria m’a menti, je le dis à la télé ! »

Interrogé sur les informations financières qui lui avaient été communiquées, Benatia accuse sans détour son ancien président.

« Longoria m’a menti en tout cas. Je le dis à la télé, il m’a menti. Bien sûr qu’il m’a menti ! »

Une accusation particulièrement forte, qui intervient après plusieurs mois de tensions entre les deux anciens dirigeants olympiens.

Leur relation s’était progressivement détériorée durant la saison 2025-2026, comme nous l’avions détaillé dans notre article sur les coulisses de la rupture entre Benatia et Longoria↗.

Medhi Benetia se lache sur Longoria : « Longoria m’a menti en tout cas. Je le dis à la télé, il m’a menti. Bien sûr qu’il m’a menti ! » Roberto pensait qu’au mois de janvier on allait avoir 30M€ pour prendre un top mec devant. Quand je lui dis : ‘Coach, t’as pas compris, il faut qu’on fasse (rentrer) 35M€ !’ Il me dit : ‘Quoi ? ! Mais ce n’est pas ce qu’on m’a dit !’ Bah non, moi non plus ! » Source : Canal + — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 14, 2026↗

De Zerbi attendait 30 millions d’euros pour recruter, l’OM devait en récupérer 35 !

Benatia raconte également la surprise de Roberto De Zerbi lorsqu’il lui aurait annoncé la véritable situation financière du club avant le mercato de janvier.

« Roberto pensait qu’au mois de janvier on allait avoir 30M€ pour prendre un top mec devant. Quand je lui dis : ‘Coach, t’as pas compris, il faut qu’on fasse (rentrer) 35M€ !’ Il me dit : ‘Quoi ? ! Mais ce n’est pas ce qu’on m’a dit !’ Bah non, moi non plus ! » (Benatia, Source Canal +)

Selon ce récit, l’entraîneur italien espérait donc pouvoir renforcer son attaque avec un joueur de premier plan. La priorité aurait finalement été tout autre : réaliser des ventes pour faire entrer de l’argent dans les caisses du club.