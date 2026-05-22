OM : les coulisses de la rupture entre Pablo Longoria et Medhi Benatia…

Présentés comme les deux hommes forts de l’Olympique de Marseille à l’été 2024, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont vu leur relation se détériorer au fil des mois jusqu’à une rupture définitive en février 2026. Selon les révélations de La Provence, les tensions internes autour du pouvoir sportif et institutionnel ont progressivement fracturé le tandem marseillais.

À leur arrivée à la tête du projet sportif de l’OM, les deux dirigeants affichaient pourtant une proximité assumée. Recruté à l’automne 2023 sur recommandation de Fabio Paratici, Medhi Benatia s’était rapidement imposé comme un soutien majeur de Pablo Longoria dans l’organigramme marseillais. Le président espagnol n’hésitait pas à présenter son directeur du football comme « l’un des meilleurs directeurs sportifs d’Europe ».

Le Franco-Marocain affichait lui aussi sa fidélité à son président : « Indépendamment de mon amour pour l’OM, je suis venu pour Pablo. Le jour où Pablo part, je m’en vais. » Une déclaration qui illustrait alors la solidité supposée du duo à la tête de l’Olympique de Marseille.

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Une lutte d’influence progressive à l’OM

D’après les informations de La Provence, les premiers désaccords seraient apparus durant l’intersaison 2025. Très investi dans ses fonctions institutionnelles, Pablo Longoria aurait laissé davantage d’espace à Medhi Benatia dans la gestion du sportif. Le directeur du football aurait alors pris une importance croissante auprès du groupe professionnel et dans les décisions stratégiques du club.

En interne, cette montée en puissance aurait été perçue comme un déséquilibre par le président olympien. Toujours selon le quotidien marseillais, Longoria aurait mal vécu le fait de voir Benatia concentrer une grande partie de la reconnaissance autour des résultats sportifs de l’OM. Dans le même temps, le dirigeant espagnol se serait rapproché du directeur général Alessandro Antonello, accentuant la fracture entre les deux hommes.

Le point de rupture en février 2026

Les tensions auraient atteint un niveau critique à la fin de l’année 2025. La Provence évoque notamment des désaccords autour du contrôle du secteur sportif. Un employé du club cité par le journal affirme que Benatia aurait très mal interprété certaines initiatives de Longoria, accusé de vouloir reprendre la main sur le groupe professionnel.

Le climat se serait définitivement dégradé après le match du 14 février 2026 au Vélodrome. Une banderole hostile visant Frank McCourt et Pablo Longoria, mais épargnant ostensiblement Medhi Benatia, aurait renforcé les soupçons du président marseillais envers son ancien proche collaborateur.

Dans la foulée, Medhi Benatia a annoncé sa démission sur les réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, Frank McCourt a finalement choisi d’écarter Pablo Longoria tout en conservant l’ancien défenseur marocain dans l’organigramme de l’OM.

Selon La Provence, les deux dirigeants auraient ensuite cherché à tourner la page après plusieurs mois de tensions et d’usure autour du projet marseillais.