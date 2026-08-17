Finances OM : Frank McCourt injecte encore 50,2 M€ dans le capital du club

Frank McCourt continue de soutenir financièrement l’Olympique de Marseille. Selon Sportune, le propriétaire américain a procédé fin juillet à une nouvelle augmentation de capital de 50,2 millions d’euros via McCourt Europe, apportant directement de nouvelles ressources financières à l’OM.

Une augmentation de capital de 50,2 M€

D’après les informations de Sportune, Frank McCourt a validé une nouvelle injection de 50,2 millions d’euros dans l’OM par l’intermédiaire de sa société McCourt Europe.

L’opération a pris la forme d’une augmentation de capital. Concrètement, de nouvelles actions de l’Olympique de Marseille ont été émises puis souscrites par McCourt Europe en échange de cet apport financier.

Toujours selon Sportune, cette opération avait été approuvée lors d’une assemblée générale organisée le 16 juillet, avant d’être officiellement réalisée huit jours plus tard.

Le document consulté par le média précise également que les 50,2 M€ ont été versés en numéraire. Il ne s’agit donc pas d’une conversion d’une dette déjà existante en actions, mais bien d’un nouvel apport financier.

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McCourt renforce encore sa position à l’OM

Cette augmentation de capital doit permettre au club de renforcer directement ses ressources financières. Ce type d’opération peut notamment servir à absorber des pertes ou à répondre à certaines obligations sans avoir recours à un financement bancaire.

Déjà actionnaire majoritaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt consolide également sa position au capital. Les actionnaires minoritaires n’ayant pas participé à cette opération, leur poids relatif diminue mécaniquement.

Cette nouvelle injection intervient dans un contexte financier particulièrement surveillé à Marseille. L’OM cherche actuellement à réduire ses charges et doit encore réaliser plusieurs ventes avant de pouvoir accélérer son mercato dans le sens des arrivées.

L’apport de 50,2 M€ constitue donc un nouvel effort financier de Frank McCourt, qui continue d’apporter des fonds au club malgré la volonté affichée de réduire progressivement sa dépendance aux injections de son propriétaire.