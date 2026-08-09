Finances OM – Genesio : “Je le savais mais peut-être pas à ce point-là”

Après la victoire de l’OM face à l’Athletic Bilbao (3-1) ce dimanche au Vélodrome, Bruno Genesio a de nouveau été interrogé sur un mercato qui peut encore profondément modifier son effectif. L’entraîneur marseillais reconnaît que la situation n’est « pas idéale », mais rappelle que son rôle sera de s’adapter au groupe dont il disposera au 1er septembre.

« Ce n’est pas l’idéal »

Le succès face à Bilbao a apporté une note positive dans la préparation marseillaise, mais l’incertitude reste importante autour de l’effectif.

Interrogé après la rencontre sur la difficulté de travailler avec un groupe susceptible de changer quotidiennement jusqu’à la fin du mercato, Bruno Genesio n’a pas cherché à masquer la réalité.

« Ce n’est pas l’idéal. Je le savais mais peut-être pas à ce point-là, mais on doit s’adapter. On est là pour ça. »

Le technicien avait connaissance des contraintes économiques de l’OM avant son arrivée, mais reconnaît donc que l’ampleur des mouvements possibles est peut-être supérieure à ce qu’il imaginait.

« Tirer 100 % du groupe que j’aurai »

Genesio refuse néanmoins de se réfugier derrière le contexte du mercato.

« Moi, je suis entraîneur, donc il faudra que je tire 100 % du groupe que j’aurai à ma disposition le 1er septembre. C’est notre travail. »

Une manière de rappeler que, quels que soient les départs ou les arrivées d’ici la fermeture du marché, il devra construire une équipe compétitive avec les joueurs qui resteront à sa disposition.

Genesio laisse les finances à la direction

L’ancien entraîneur de Rennes ne souhaite pas non plus intervenir dans les questions financières qui conditionnent actuellement une grande partie du mercato olympien.

« Les finances et tout ce qui tourne autour du mercato, ce n’est pas mon travail. Je ne suis pas un spécialiste des budgets ou des finances. Il y a des gens qui sont là pour ça et je leur fais confiance. »

Genesio renvoie donc clairement la gestion économique et les arbitrages du mercato à la direction.

Il conclut en fixant la méthode du staff :

« Ce sera à nous, le staff, de nous adapter au groupe que nous aurons, d’en tirer le maximum et de bien définir les objectifs en fonction du groupe qui sera constitué au 1er septembre. »

Après le succès 3-1 face à Bilbao, le message est clair : Genesio avance avec l’effectif actuel, mais attend désormais de connaître le véritable visage de son OM après la fermeture du mercato pour fixer définitivement les ambitions de la saison.