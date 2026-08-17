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Finances OM : la menace d’une exclusion européenne dicte le mercato ?

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

La situation financière de l’OM reste sous étroite surveillance. Une source interne citée par l’AFP affirme que le club marseillais doit impérativement vendre des joueurs afin de respecter les exigences imposées par la DNCG et l’UEFA.

 

« L’OM doit vendre des joueurs et n’a pas le choix »

Interrogée par l’AFP, une source proche du club a livré un message très clair sur la nécessité de poursuivre les ventes durant ce mercato.

« L’OM doit vendre des joueurs et n’a pas le choix. C’est une contrainte imposée par la DNCG et l’UEFA. Si nous ne nous y conformons pas, l’UEFA nous exclura des compétitions européennes »

Cette déclaration confirme l’importance des contraintes qui pèsent actuellement sur l’Olympique de Marseille.

Le club doit donc continuer à réduire ses charges et à réaliser des départs avant de pouvoir retrouver davantage de marge de manœuvre sur le marché des transferts.

Pour l’OM, l’enjeu dépasse ainsi le simple équilibre du mercato : il concerne directement le respect des engagements financiers nécessaires pour rester éligible aux compétitions européennes.

 

A lire aussi : Perri, Aguerd, Todibo… Les tableaux mercato OM de ce mercredi 12 aout 2026 !

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