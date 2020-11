Finances OM : l’énigmatique augmentation de capital, décryptage et hypothèses

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi consacrée aux finances de l’OM et à l’importante augmentation de capital de la SASP Olympique de Marseille actuellement dans les tuyaux. Notre journaliste Mourad Aerts décrypte le document officiel qui ne semble pas fermer la porte à l’arrivée d’un nouvel actionnaire…

Dans l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi, nous avons évoqué l’augmentation de capital réalisée par l’Olympique de Marseille et révélée par footballclubdemarseilel.fr cette semaine. (A voir dans l’extrait en images ci-dessus).

« Cette augmentation de capital a aussi de fortes chances de ne pas concerner uniquement une absorption de compte courant comme on avait pu le croire au départ. Pourquoi ? Car la procédure amenant un abandon de compte courant est assez rapide une fois qu’il a été constaté que l’actionnaire possède bien ces créances sur la société et qu’elles sont certaines, liquides et exigibles. Pour illustrer cela on a le document d’augmentation de capital par absorption de compte courant d’Eric Soccer qui date de 2018. On voit bien que cela avait été fait de manière très simple le 17 décembre 2018. »

Mourad Aerts – source -Footballclubdemarseille.fr

« Or ici nous avons un PV d’assemblée générale préalable à l’augmentation de capital. C’est surprenant par rapport à ce qui avait été fait auparavant. Et même s’il est fait mention de possibles créances, j’ai comme l’impression que cela ne concerne pas uniquement cela. Peut-être que Frank McCourt participera à cette augmentation du capital via des abandons de comptes courants d’Eric Soccer, mais peut-être que ce n’est pas la seule chose. Le document ouvre en effet la porte à de possibles nouveaux actionnaires (voir second alinéa du document ci-dessous). Ce n’est pas quelque chose que j’ai retrouvé dans les précédentes augmentations de capital de l’OM. »

« On peut noter également que cette augmentation a bien été réalisée car il est stipulé que les souscriptions devaient être réalisées pendant une période de 13 jours du 21 octobre 2020 au 2 novembre 2020. Aujourd’hui, on ne peut pas affirmer à 100% l’arrivée d’un nouvel actionnaire, loin de là, mais on est sur quelque chose d’assez énigmatique. Très rapidement, on devrait avoir plus de détails et savoir s’il s’agissait d’un simple mouvement de routine ou plus… »

