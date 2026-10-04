Finances OM : « McCourt ne peut pas dire qu’il ne savait pas »…

Nicolas Filhol est revenu sur la situation de Frank McCourt lors du dernier Débat Foot Marseille. Pour le journaliste de FCM, le propriétaire américain ne peut pas aujourd’hui se présenter comme extérieur aux mauvais choix effectués ces dernières années. Entre conseil de surveillance, contrats validés et dirigeants nommés sous son autorité, McCourt porte selon lui une part directe de responsabilité dans la situation actuelle de l’OM.

« Il ne peut pas faire style : j’étais au courant de rien »

Sur le plateau de DFM, Nicolas Filhol a d’abord insisté sur un point de gouvernance souvent oublié : Frank McCourt dispose d’un conseil de surveillance et reste, au bout de la chaîne, celui qui valide les grandes orientations du club.

« Il y a un conseil de surveillance, donc il ne peut pas faire style : “J’étais au courant de rien.” Là, je trouve qu’il nous prend un peu pour des idiots quand même. Parce que l’argent, il les a signés, les chèques. Il sait très bien. Il suffisait qu’il les lise. Le conseil de surveillance, il est là pour ça. Tous les contrats sont signés, sont validés. Les salaires sont signés, sont validés. » OM _ Le Jackpot ADIDAS ! Merca…

Le message est clair : même si McCourt ne gère pas le quotidien de l’OM, il ne peut pas être totalement dissocié des décisions financières et sportives prises sous sa présidence.

« Il est autant responsable que les mecs qu’il a mis en place »

Filhol poursuit en ciblant directement les choix de gouvernance.

« Je veux bien croire que la gestion était mauvaise et clairement, le résultat le montre aujourd’hui, mais il était au courant. Donc il est autant responsable que les mecs qu’il a mis en place. » OM _ Le Jackpot ADIDAS ! Merca…

L’argument est simple : les dirigeants qui ont piloté l’OM ont été choisis par McCourt. Longoria, Benatia et d’autres responsables ont tous exercé sous l’autorité du propriétaire américain.

Pour Filhol, il est donc trop facile de réduire aujourd’hui les investissements en expliquant que les mauvaises décisions ont été prises par d’autres.

Une responsabilité qui ne disparaît pas avec la cure d’austérité

Le journaliste ne conteste pas le droit de McCourt à vouloir réduire ses apports. Il s’interroge surtout sur la manière dont cette décision est appliquée, dans un contexte où l’effectif a déjà été profondément affaibli.

L’OM a bouclé le dernier mercato avec de nombreux départs et aucune arrivée, alors même que Bruno Genesio attendait des renforts.

Pour Filhol, le débat dépasse donc la seule question de l’argent : McCourt doit assumer les conséquences de ses propres choix de gouvernance avant de demander au club de se débrouiller avec moins de moyens.

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