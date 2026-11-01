Quelle gestion du vestiaire pour Bruno Genesio après son coup de colère ? Frank McCourt doit-il ouvrir le capital de l’OM à de nouveaux investisseurs ? Retrouvez le replay du dernier Débat Foot Marseille, diffusé jeudi 29 octobre, avec Nicolas Filhol, XavOM Games et Yacine Youssfi.

La gestion du groupe marseillais était au cœur de ce nouveau numéro de Débat Foot Marseille. Après la victoire mouvementée contre Le Havre (4-3), les intervenants sont revenus sur le recadrage de Keyliane Abdallah par Bruno Genesio↗ et sur le traitement réservé aux autres joueurs de l’effectif.

Faut-il réintégrer rapidement le jeune attaquant ? Comment gérer les situations d’Angel Gomes et de Neal Maupay ? Genesio a-t-il trouvé son onze type avec Abdelli, Paixão et Emerson ?

McCourt, investisseurs et mercato : les autres grands débats

L’émission aborde également l’avenir financier de l’OM. Alors que l’hypothèse de nouveaux partenaires autour de Frank McCourt↗ a été évoquée par le journaliste Jean-François Pérès, une question se pose : le propriétaire américain peut-il encore financer seul les ambitions marseillaises ?

Le possible rôle de CMA CGM, le prochain passage devant la DNCG et la préparation du match face à Toulouse complètent les discussions, avec un débat autour du onze de départ et de la gestion des fins de rencontre.

Retrouvez l’intégralité du Débat Foot Marseille en replay :

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