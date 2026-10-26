L’OM a terminé sa rencontre contre Le Havre avec une victoire 4-3, après avoir largement mené au score. La fin de match a toutefois provoqué la colère de Bruno Genesio, qui a ciblé l’attitude de ses deux jeunes entrants, Keyliane Abdallah et Nouhoum Kamissoko.

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Selon La Provence, l’entraîneur marseillais s’est dirigé vers les deux minots dès son entrée dans le vestiaire. Abdallah était entré à la 78e minute, tandis que Kamissoko avait rejoint le terrain à la 84e. Alors que l’OM semblait contrôler la rencontre, les Olympiens ont paniqué dans le dernier quart d’heure et ont laissé Le Havre↗ revenir à hauteur de trois buts d’écart.

Genesio reproche un manque d’humilité aux deux entrants

Bruno Genesio a surtout contesté le comportement affiché par ses jeunes joueurs dans une situation où l’OM menait largement. Le technicien a estimé que leur entrée devait s’accompagner de davantage de sérieux, notamment par respect pour les joueurs présents depuis le début et pour l’institution marseillaise.

« Quand on rentre à Marseille et qu’on mène 4-1 ou 4-0, la moindre des choses est de faire preuve d’humilité. (…) il faut vite retrouver de l’humilité pour certains. Si, autour d’eux, on leur fait croire certaines choses, je vais m’occuper de leur faire retrouver de l’humilité. Il faut vite apprendre, il ne s’agit pas de revendiquer des choses. Je ne demande pas de marquer trois buts, juste de l’engagement quand on rentre, aider l’équipe. Je ne mets pas tout le monde sur la même ligne dans ceux qui sont rentrés, j’ai vu des garçons rentrer avec de l’investissement, d’autres avec beaucoup moins. Et quand ce sont de jeunes joueurs, c’est révélateur. Le football est une remise en question permanente. Il faut apprendre. Ils vont apprendre. Et je vais prendre des mesures pour qu’ils apprennent plus vite. »

Dans le détail, les dribbles tentés par Keyliane↗ Abdallah, tous manqués selon le récit rapporté, ont été particulièrement ciblés. La prestation de Nouhoum Kamissoko a également été relevée, le jeune milieu étant décrit comme nonchalant et transparent, trois jours après une perte de balle ayant coûté un but et la défaite à Graz.

Abdallah rétrogradé en Pro2 jusqu’à nouvel ordre

La réaction de Bruno Genesio ne s’est pas limitée à un recadrage verbal. Selon La Provence Keyliane↗ Abdallah a été rétrogradé en Pro2 jusqu’à nouvel ordre après son entrée face au Havre, tandis que la situation de Kamissoko n’est pas précisée dans les éléments disponibles. Genesio a néanmoins rappelé que les deux joueurs possèdent les qualités pour prétendre à une place de titulaire à l’OM. Il a aussi expliqué qu’il comptait accélérer leur apprentissage, car le club aura besoin d’eux.