Finances OM : McCourt savoure l’adoption de la réforme pour une raison bien précise…

L’Olympique de Marseille voit l’une de ses principales batailles aboutir. Selon les informations de L’Équipe, le club de Frank McCourt a activement participé à l’élaboration de la réforme de la gouvernance du football professionnel français, définitivement adoptée mardi.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Joseph Oughourlian a salué l’attitude « proactive » de l’OM sur ce dossier. Une implication qui ne date pas d’hier. Depuis le printemps 2025, Frank McCourt et son entourage auraient fait de cette réforme un objectif majeur.

Selon le quotidien sportif, Shéhérazade Semsar-de Boisséson, PDG de McCourt Global et vice-présidente du conseil de surveillance de l’OM, a joué un rôle important dans ce chantier. L’Équipe explique que la société de conseil Image 7, qui accompagne Frank McCourt, a également participé aux travaux menés auprès des parlementaires français durant de longs mois.

L’OM se félicite du vote

Interrogée par L’Équipe, Shéhérazade Semsar-de Boisséson s’est réjouie de l’adoption du texte.

« Nous nous réjouissons du vote de cette loi, à la quasi-unanimité, qui constitue une première étape, indispensable, pour engager la reconstruction d’un football français fragilisé depuis plusieurs années et donner un cadre clair aux réformes qui doivent désormais être mises en œuvre. »

Elle rappelle également que l’OM s’est investi depuis plus d’un an dans les réflexions autour de l’avenir du football professionnel.

« Depuis plus d’un an, nous avons pris toute notre part aux réflexions engagées sur l’avenir de notre sport et avons constamment défendu la nécessité de faire évoluer son cadre de gouvernance. Notre responsabilité collective est maintenant de poursuivre ce travail dans un esprit d’unité, au service de l’intérêt général. »

Une réforme jugée stratégique par McCourt

Toujours selon L’Équipe, cette réforme revêt une importance particulière pour Frank McCourt. Le propriétaire américain de l’OM, engagé dans une politique de rigueur financière depuis plusieurs saisons, estime que le football français a besoin d’un modèle économique plus stable, notamment grâce à des droits télévisés plus solides.

Le quotidien rappelle enfin que McCourt s’était déjà positionné publiquement sur le sujet en septembre 2025, estimant que la Ligue de football professionnel ne représentait plus suffisamment les intérêts des clubs. L’adoption de cette réforme marque ainsi l’aboutissement d’un combat mené de longue date par la direction olympienne.