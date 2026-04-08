Finances OM : un déficit record de 104 M€, les chiffres qui inquiètent

La publication des comptes 2025 par la DNCG confirme une tendance redoutée : l’Olympique de Marseille traverse une période financière délicate. Avec un déficit net de 104,788 millions d’euros, le club signe tout simplement le pire résultat de son histoire récente.

Pourquoi l’OM affiche un déficit aussi élevé ?

La principale explication est claire : l’absence de compétition européenne. Sans Ligue des champions ni Ligue Europa, les revenus ont fortement chuté.

Selon les données publiées :

Les recettes hors transferts baissent de 34 %

Les droits TV plafonnent à 31,9 M€

La billetterie atteint 30,3 M€

Le sponsoring reste la première ressource avec 71,7 M€

Ce manque à gagner confirme à quel point la présence en Europe est vitale pour l’équilibre économique du club.

Des dépenses toujours élevées malgré des ajustements

Si les charges globales ont légèrement diminué (315,7 M€), un point continue d’inquiéter : la masse salariale, qui grimpe à 153,6 M€.

Une hausse de 3 % qui pèse directement sur le résultat final, malgré un mercato globalement positif.

Un problème global en Ligue 1

L’OM n’est pas un cas isolé dans le football français. D’autres clubs affichent des pertes importantes :

Olympique Lyonnais : -208,5 M€

: -208,5 M€ RC Strasbourg : -78,3 M€

: -78,3 M€ Paris Saint-Germain : -40,1 M€

Cela illustre une fragilité structurelle du modèle économique de la Ligue 1.

Quelles conséquences pour l’avenir ?

Ce déficit massif n’est pas sans impact. Il a déjà pesé dans la réorganisation interne du club, notamment avec le départ de Pablo Longoria.

Désormais, l’OM va devoir :

Réduire sa masse salariale

Optimiser son mercato

Retrouver rapidement une qualification européenne

Plus que jamais, les prochains mois seront décisifs pour stabiliser les finances et relancer le projet sportif marseillais.