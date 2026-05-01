Finances OM : UNE FUITE DES GROS SALAIRES ? CURE D’AUSTERITE AU MERCATO ?

Voici le replay du dernier DFM ! Avec Benjamin Courmes, Sourigna et Bruno ! On parle du match à venir face au FC Nantes mais aussi sur la probable cure d’austérité attendue cet été…

Gros débat cure d’austérité, fuite des gros salaires ?



Déclaration Mickeler DNCG dans l’Equipe : « Frank McCourt et la nouvelle direction ont parfaitement conscience des ajustements qui s’imposent »



Stéphane Richard là pour redresser les comptes ?

Les ventes de Vaz et Bakola et la C1 2025/26 pour diminuer les pertes…

Départs des gros salaires ? Pavard (fin p.), Hojbjerg (Juventus), Kondogbia (AS ?), Balerdi (Italie Galatasaray) (voir le Top10).



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Avant match Nantes – OM

– Nantes joue sa survie, classement L1

– Le dernier onze, les résultats

– Quel onze pour l’OM ? Retour de Paixao ?