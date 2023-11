Formation : L’OM, le cancre de la Ligue 1

L’Olympique de Marseille n’excelle pas dans la sortie de jeunes talents de son centre de formation… Et les chiffres ne trompent pas !

Ce mercredi, le journal L’Equipe a présenté le classement du CIES des équipes faisant jouer les joueurs issus de leur centre de formation. Sans surprise, l’Olympique de Marseille est bon dernier du championnat de Ligue 1 avec 0 joueurs alignés ou entrés en jeu qui vient du centre de formation… C’est Lyon qui est premier du classement avec neuf joueurs représentants 45% du temps de jeu de l’effectif total.

La formation ? Il y a eu des erreurs de discipline

#Longoria : « Le centre de formation est important pour les clubs. C’est un pilier d’indentification. Sans ça, il y a moyen de sens pour les supporters et je n’aime pas ça » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 5, 2023

#Longoria : « On doit toujours compléter nos effectifs avec le centre de formation. Il faut changer le centre de formation, je suis content du travail qui a été fait. On a pris des décisions fortes et on va continuer dans l’avenir » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 5, 2023

Il y a quelques mois maintenant, Pablo Longoria avait clairement pointé du doigts les problèmes au centre de formation, il parle notamment de discipline. « La formation est quelque chose de très important. C’est un pilier d’identification du club. C’est un pilier au niveau économique et sportif. Ici à l’OM, c’est un problème, il faut l’analyser. Oui, il faut changer, on a pris des décisions fortes et on va continuer car je crois que c’est nécessaire. Il y a eu des erreurs de discipline, c’était inacceptable et même honteux. Dans la vie, sans discipline, c’est impossible de faire des choses. Puis il y a les infrastructures. On a un projet pour changer les choses. On doit renforcer les valeurs, le niveau. L’exigence sera plus grande. »