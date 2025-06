Formé par Guardiola, repéré par Kompany : portrait détaillé de CJ Egan-Riley, la future recrue de l’OM

Le nom de Conrad Jaden “CJ” Egan-Riley, bien que potentiellement nouveau pour certains observateurs du football français, résonne depuis plusieurs années dans les cercles avisés du football anglais comme celui d’un espoir de premier plan. Alors que le jeune défenseur semble proche de s’engager à l’Olympique de Marseille, un examen détaillé de son parcours révèle un joueur dont le CV, malgré son jeune âge, est déjà marqué par des expériences significatives et une formation sous l’égide de figures emblématiques. Cet article se propose d’aller au-delà d’une simple présentation pour offrir une analyse enrichie de données factuelles, éclairant la trajectoire et le potentiel réel de ce défenseur.

Né le 2 janvier 2003 à Manchester, CJ Egan-Riley (1.83 m, environ 75 kg) est un produit du football mancunien. Son pied droit est son atout préférentiel. Sa double nationalité sportive, anglaise et irlandaise, pourrait lui permettre d’être considéré comme un joueur communautaire.

Formation à l’École Guardiola : Les fondations statistiques d’un talent précoce

La trajectoire de CJ Egan-Riley est intrinsèquement liée à la prestigieuse académie de Manchester City, qu’il a rejointe dès 2010 pour y parfaire sa formation jusqu’en 2021. Au sein de ce moule à talents, il a gravi tous les échelons, s’imprégnant de la philosophie de jeu exigeante prônée par Pep Guardiola. Son potentiel ne s’est pas limité à ses qualités techniques ; il a régulièrement porté le brassard de capitaine dans les équipes de jeunes, notamment avec les U23 qu’il a menés au titre en Premier League. Son palmarès en jeune inclut également une FA Youth Cup en 2019/20 et deux U18 Premier League Cups en 2018/19 et 2019/20. Ce leadership précoce, reconnu par un staff de renommée mondiale, suggère une maturité et une capacité à assumer des responsabilités allant au-delà de son jeune âge, des qualités précieuses pour un défenseur destiné au plus haut niveau.

Ses premiers pas dans le monde professionnel sous la direction de Guardiola sont des marqueurs importants de la confiance placée en lui :

Débuts professionnels : Le 21 septembre 2021, il est titularisé lors d’une victoire 6-1 de Manchester City contre Wycombe Wanderers en EFL Cup. 1

Débuts en UEFA Champions League : Le 9 mars 2022, il dispute l’intégralité du match (90 minutes) en tant que titulaire contre le Sporting CP, lors du huitième de finale retour de la compétition (score final 0-0). 1

Débuts en Premier League : Le 8 mai 2022, il entre en jeu en seconde période lors d’une large victoire 5-0 de Manchester City face à Newcastle United. 1

Au total, lors de la saison 2021-2022, Egan-Riley a cumulé 3 apparitions avec l’équipe première de Manchester City : une en Premier League, une en EFL Cup et une en UEFA Champions League, sans inscrire de but.1 Il est à noter qu’en incluant ses matchs avec les U23, il a totalisé 29 apparitions pour Manchester City cette saison-là. Le fait d’être titularisé en Ligue des Champions par un entraîneur de la stature de Pep Guardiola, même dans un contexte de match retour où la qualification était bien engagée, n’est pas anodin. Cela témoigne d’un niveau de performance et d’une confiance jugés suffisants pour affronter les exigences du football européen de club le plus relevé.

Tableau 1 : CJ Egan-Riley – Apparitions en Équipe Première avec Manchester City (2021-2022)

Compétition Adversaire Date Statut Minutes Jouées EFL Cup Wycombe Wanderers 21 Sept 2021 Titulaire 90 UEFA Champions League Sporting CP 09 Mars 2022 Titulaire 90 Premier League Newcastle United 08 Mai 2022 Remplaçant 4 8

L’Expérience Burnley : Entre apprentissage initial et affirmation tardive

Le 1er juillet 2022, CJ Egan-Riley franchit une nouvelle étape en rejoignant Burnley, alors dirigé par une autre légende de Manchester City, Vincent Kompany (actuel coach du Bayern). Contrairement à une idée de transfert gratuit simple, Burnley a versé une indemnité de £400,000 à Manchester City pour s’attacher ses services et éviter un passage devant un tribunal des compensations de formation. Le jeune défenseur a paraphé un contrat de quatre ans, le liant aux Clarets jusqu’en juin 2026. L’influence de Kompany a été un facteur déterminant dans sa décision de rejoindre le projet de Burnley.

Cependant, la saison 2022-2023, qui a vu Burnley survoler le Championship avec 101 points et la meilleure défense du championnat, n’a pas été celle de l’éclosion immédiate pour Egan-Riley. L’affirmation selon laquelle il aurait été un “artisan majeur” de cette promotion doit être nuancée par les chiffres. Durant cette campagne en Championship, ses apparitions ont été limitées : 3 matchs, pour un total de seulement 21 minutes de jeu, sans aucune titularisation. Il a également disputé 3 matchs en EFL Cup cette saison-là, portant son total à 6 apparitions pour Burnley en 2022-2023. Cette faible participation suggère que si Kompany voyait en lui un potentiel certain, son intégration en tant que titulaire régulier était envisagée sur un plus long terme, ou qu’il représentait alors une option de profondeur d’effectif.

C’est lors de la saison 2024-2025 qu’Egan-Riley s’est véritablement affirmé comme un élément clé de Burnley. Les statistiques de cette période témoignent d’un changement de statut :

Entre 40 et 44 apparitions en Championship, totalisant 3601 minutes de jeu, agrémentées d’1 but et d’1 passe décisive. 1 Ces performances lui ont valu des distinctions individuelles notables :

EFL Young Player of the Month pour février 2025. 1

Une nomination dans l’EFL Championship Team of the Season pour 2024-2025. 1

Cette éclosion différée démontre une courbe de progression qui a nécessité du temps et des expériences variées avant de culminer par une saison pleine, reconnue par ses pairs et les observateurs. Pour un club comme l’OM, cela signifierait recruter un joueur qui a récemment prouvé sa valeur et sa capacité à performer sur la durée dans un championnat aussi exigeant que le Championship.

Tableau 2 : CJ Egan-Riley – Statistiques avec Burnley

Saison Compétition Apparitions Titularisations Minutes Jouées Buts Passes Déc. CJ CR 2022-2023 Championship 3 0 21 0 0 0 0 2022-2023 EFL Cup 3 Non spécifié Non spécifié 0 0 Non spécifié Non spécifié *2024-2025 Championship 41 40 3601 1 1 7 1 *2024-2025 FA Cup 1 Non spécifié 58 0 0 Non spécifié Non spécifié *2024-2025 EFL Cup 1 Non spécifié 45 0 0 Non spécifié Non spécifié

Les Prêts Formateurs : Diversification des Compétences en Écosse et aux Pays-Bas

Afin d’acquérir du temps de jeu et de poursuivre son développement, CJ Egan-Riley a connu deux prêts significatifs qui ont enrichi sa palette de compétences.

Prêt à Hibernian FC (Scottish Premiership) :

Du 30 janvier 2023 jusqu’à la fin de la saison 2022-2023, Egan-Riley a évolué en Écosse avec Hibernian. Ce prêt est intervenu logiquement après sa faible participation avec Burnley lors de la première moitié de saison. En Scottish Premiership, il a disputé 14 matchs (dont 13 en tant que titulaire), accumulant 1086 minutes de jeu.1 Cette expérience l’a confronté à un style de football souvent décrit comme plus direct et physique. Le fait d’avoir été un élément régulier d’Hibernian durant cette période suggère une capacité d’adaptation à un environnement et à des exigences tactiques différents de ceux rencontrés à l’académie de City ou sous Kompany à Burnley, contribuant potentiellement à sa robustesse défensive.

Prêt au Jong PSV (Eerste Divisie, Pays-Bas) :

Pour la seconde moitié de la saison 2023-2024, à partir du 1er février 2024, Egan-Riley a rejoint le PSV, l’équipe réserve du PSV Eindhoven évoluant en Eerste Divisie, la deuxième division néerlandaise. Ce championnat est réputé pour favoriser le développement technique des jeunes talents. Il y a disputé 13 matchs en Eerste Divisie, et un total de 16 à 17 apparitions toutes compétitions confondues avec le Jong PSV, délivrant 1 passe décisive.2 Cette immersion dans le football néerlandais, axé sur la technique, la tactique et la construction depuis l’arrière, a offert une expérience complémentaire à son passage en Écosse.

Ces deux prêts, aux caractéristiques distinctes – le défi physique en Écosse et l’accent technique aux Pays-Bas – ont été cruciaux. Ils ont permis à Egan-Riley de diversifier ses compétences, de s’aguerrir et de se préparer à s’imposer par la suite à Burnley, le rendant ainsi plus complet et adaptable.

🔹 Franchement, CJ Egan‑Riley 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 , je le connaissais pas non plus 😅

Mais l’OM lui a proposé un contrat jusqu’en 2029… et plus je creuse, plus ça ressemble à une vraie bonne pioche 🔎 🔹 22 ans – Défenseur central (polyvalent) – 1m85 – pied droit 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿/🇮🇪

Formé à Man City. 1 match… pic.twitter.com/O1Ev6CyTKG — GP013 (@Gp_013) June 11, 2025

Profil Détaillé du Joueur : Polyvalence, Leadership et axes de progression

Polyvalence Tactique : Un Atout Confirmé

L’un des atouts majeurs de CJ Egan-Riley est sa polyvalence. Formé principalement comme défenseur central, avec une préférence pour l’axe droit, il est également capable d’évoluer avec aisance au poste d’arrière droit et de milieu défensif. Cette capacité à occuper différents postes témoigne d’une intelligence de jeu supérieure à la moyenne et d’une aisance technique qui offrent des solutions tactiques variées à ses entraîneurs.

Parcours International : Un Leader en Devenir chez les Jeunes Three Lions

Le talent d’Egan-Riley a été reconnu très tôt au niveau international. Il a représenté l’Angleterre dans toutes les catégories de jeunes, des U15 aux U21 :

Angleterre U15 : 4 sélections 1

Angleterre U16 : 6 sélections 1

Angleterre U17 : 5 sélections 1

Angleterre U18 : 1 sélection 1

Angleterre U19 : 3 sélections 1

Angleterre U21 : 2 sélections (débuts en mars 2025) 1

Avant d’opter définitivement pour les Three Lions, il a également porté à 2 reprises le maillot de la République d’Irlande U16 en 2018.1 Son capitanat régulier dans les équipes de jeunes de Manchester City 6, couplé à cette présence constante dans les sélections nationales anglaises, souligne un leadership naturel et une reconnaissance de son potentiel au plus haut niveau.

Tableau 3 : CJ Egan-Riley – Sélections Internationales en Équipes de Jeunes

Équipe Nationale Catégorie d’Âge Années Sélections Buts Angleterre U15 2018 4 0 République d’Irlande U16 2018 2 0 Angleterre U16 2018–2019 6 0 Angleterre U17 2019 5 0 Angleterre U18 2021 1 0 Angleterre U19 2021 3 0 Angleterre U21 2025– 2 0

Qualités techniques et mentales Issues du Scouting :

Les rapports de scouting évoquent souvent sa “relance propre”, son “calme sous pression”, sa “participation active à la construction du jeu”, sa “sérénité” et sa “qualité de duel”. Ces observations sont largement corroborées par les données statistiques, notamment celles de sa saison d’affirmation à Burnley (référencée 2024-2025) :

Jeu de passes : Avec 86% de passes réussies (2447 sur 2835) et un volume élevé de 71.28 passes tentées par 90 minutes (se situant dans le 93e percentile des joueurs à son poste), sa qualité technique et son implication dans la construction sont évidentes. 6 Son taux de réussite sur les passes longues s’établit à 47%. 6 De plus, il initie en moyenne 1.02 action menant à un tir (SCA) par 90 minutes (75e percentile). 8

Duels au sol : Son taux de tacles réussis de 68% (41 sur 60) 6 et ses 1.50 tacles par 90 minutes (59e percentile) 8 attestent de sa compétence dans ce secteur.

Cependant, les données mettent également en lumière des axes de progression :

Duels aériens : Il remporte environ 49.7% de ses duels aériens (1.80 par 90 minutes, 28e percentile). 7 Ce chiffre vient étayer l’observation d’une marge de progression dans le domaine aérien.

Interceptions : Avec 0.90 interception par 90 minutes (23e percentile) 8 , il se situe dans la tranche inférieure par rapport à ses pairs.

Ces statistiques suggèrent un profil de défenseur moderne, très à l’aise avec le ballon et dans la lecture du jeu au sol, mais qui pourrait encore gagner en impact dans le jeu aérien direct et dans l’agressivité sur les lignes de passes. Sa formation initiale, privilégiant l’anticipation et la relance, pourrait expliquer cette tendance.

Un Investissement Stratégique pour l’OM?

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇪 CJ Egan Riley : qui veut un défenseur-relanceur ? Dans la défense incroyable de Burnley (16 buts encaissés en 46 matchs) c’était le chef de la relance. En plus d’avoir un super nom, CJ est en fin de contrat et va avoir de nombreux prétendants. Il serait top pour l’OM 👌 pic.twitter.com/P8UpefpSob — Data’Scout (@datascout_) June 1, 2025



L’évaluation financière de CJ Egan-Riley reflète son parcours et son potentiel. Sa valeur marchande actuelle est estimée aux alentours de €14.00m à €16.00m, la dernière mise à jour de mai 2025 indiquant €16.00m.15 Il est lié à Burnley par un contrat initial de quatre ans signé en juillet 2022, qui court donc jusqu’au 30 juin 2026.9 Des informations datant de mai 2025 indiquaient que Burnley était en discussion pour un nouveau contrat avec le joueur, ce qui pourrait signaler une volonté du club anglais de le sécuriser ou une reconnaissance de sa valeur croissante.1 Une telle valeur pour un joueur de 22 ans, fort d’une formation à Manchester City, d’une saison pleine et remarquée en Championship, et d’un statut d’international jeune, le positionne comme un investissement conséquent mais potentiellement très rentable.

En conclusion, si l’Olympique de Marseille venait à recruter CJ Egan-Riley, le club ne s’attacherait pas simplement les services d’un “espoir” ou d’un joueur “formé par Guardiola” sur la seule foi de quelques apparitions précoces. Il intégrerait un défenseur qui, après une période d’adaptation et des prêts formateurs judicieux, a prouvé sa valeur en tant que titulaire indiscutable et joueur clé sur une saison complète et exigeante de Championship.

Sa fondation technique d’élite est un acquis indéniable, et son expérience récente en deuxième division anglaise lui confère une solidité et une connaissance du football de compétition senior. L’approbation initiale de Vincent Kompany, même si son impact direct sous ses ordres fut limité lors de la première saison à Burnley, et son parcours constant en sélections nationales jeunes, ajoutent du poids à son pedigree.

Les axes de progression identifiés, notamment dans le domaine aérien et le volume d’interceptions, sont réels mais ne sauraient masquer un profil déjà très complet, polyvalent et adaptable. Le timing d’un éventuel recrutement serait pertinent, le joueur arrivant après une saison de confirmation, avec un potentiel de plus-value sportive et financière certain. CJ Egan-Riley possède les attributs d’un défenseur moderne : techniquement doué, intelligent tactiquement et capable de résilience, comme l’a démontré son parcours. Pour l’OM, il pourrait représenter une option solide pour la défense sur le long terme et une source de qualité dans la première relance, à condition de bien gérer son intégration dans un championnat et un club aux exigences spécifiques. Son potentiel de développement futur et, par conséquent, sa valeur de revente, sont également des facteurs à ne pas négliger.