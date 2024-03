France – Chili au Vélodrome: à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’Equipe de France reçoit le Chili au Vélodrome ce mardi soir ! A quelle heure et sur quelle chaîne TV voir la rencontre où Jonathan Clauss devrait être titulaire?

Ce lundi la France jouera face au Chili au Vélodrome. Pour voir cette rencontre si vous n’avez pas la chance d’aller au stade, rendez-vous sur TF1 à 21h. Pour suivre la rencontre sur mobile, ordinateur ou tablettes en streaming, il suffit d’aller sur MyTF1.fr et de regarder la chaîne en direct.

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre France – Chili ?

La France affronte le Chili au Vélodrome . Le match débutera à 21h et sera diffusé en direct sur TF1.

Le onze probable d’après L’Equipe

L’Equipe de France a été battu 2-0 face à l’Allemagne ce week-end à Lyon. Pour son second match du rassemblement, les Bleus viendront au Vélodrome pour jouer contre le Chili. Une belle rencontre qui offrira en plus aux supporters présents, la joie de revoir Alexis Sanchez, ancien joueur de l’OM. Les Marseillais verront également Jonathan Clauss qui devrait être titulaire après avoir été sur le banc et être rentré à l’heure de jeu contre les Allemands. L’Equipe explique qu’il devrait faire partie du onze mis en place par Didier Deschamps, avec pas mal de turnover.

Maignan

Clauss, Konaté, Upamecano ou Saliba, T. Hernandez

Fofana Tchouaméni Camavinga

Kolo Muani, Giroud ou Thuram, Mbappé (cap.)