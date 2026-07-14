France – Espagne : à quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre la demi-finale de la Coupe du Monde ?

L’équipe de France retrouve l’Espagne ce mardi 14 juillet pour une demi-finale de la Coupe du Monde 2026 qui s’annonce comme l’un des plus grands chocs de la compétition. Les Bleus de Didier Deschamps visent une nouvelle qualification en finale, tandis que la Roja entend confirmer son statut de prétendante au titre. Voici tout ce qu’il faut savoir avant le coup d’envoi.

Un choc XXL pour une place en finale

Le rendez-vous est fixé à 21 heures (heure française) ce mardi 14 juillet. La rencontre se disputera au stade de Dallas, aux États-Unis, avec une place en finale de la Coupe du Monde en jeu. Selon la FIFA, les deux sélections arrivent dans le dernier carré avec l’ambition de poursuivre leur parcours vers le sacre mondial.

Cette affiche oppose deux des grandes nations du football international. Les Bleus tenteront de décrocher une nouvelle finale mondiale, tandis que l’Espagne cherchera à franchir un obstacle de taille dans une rencontre qui s’annonce particulièrement disputée.

À quelle heure et sur quelles chaînes voir France – Espagne ?

Le coup d’envoi de France – Espagne sera donné à 21h00.

En France, la rencontre sera diffusée en direct sur :

M6

beIN Sports 1

Les deux chaînes retransmettront l’intégralité de cette première demi-finale du Mondial 2026. M6 diffuse en clair les principales affiches du parcours des Bleus, tandis que beIN Sports propose l’ensemble de la compétition.

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Une affiche très attendue

Cette demi-finale réunit deux équipes qui figurent parmi les favoris de la compétition. La France s’est qualifiée pour le dernier carré après son succès face au Maroc, tandis que l’Espagne a validé son billet en éliminant la Belgique. D’après la FIFA, cette confrontation mettra aux prises deux sélections aux ambitions identiques : décrocher leur place en finale de la Coupe du Monde 2026.

Le vainqueur de cette rencontre retrouvera en finale le gagnant de l’autre demi-finale, qui opposera l’Angleterre à l’Argentine mercredi soir.