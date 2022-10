Francfort – OM (2-1) : Encore de grossières erreurs. Désespérant !

L’Olympique de Marseille s’incline face à Francfort (2-1) à l’occasion du cinquième match de la phase de groupe de la Ligue des champions. Les olympiens ont montré d’énormes lacunes défensives sur cette rencontre même s’ils auraient pu égaliser en seconde période.

Francfort 2 1 OM Kamada 3′ Guendouzi Kolo Muani 27′

Le onze marseillais

Lopez

Mbemba Balerdi Gigot

Clauss Rongier Veretout Tavares

Guendouzi Harit

Sanchez

Le Match :

Les hommes de Tudor ratent complètement leur entame de match en encaissant un but dès la troisième minute de jeu. Sur un centre de Ndicka à ras de terre, à hauteur des vingt-cinq mètres. Lindström laisse filer pour Kamada qui, à l’entrée de la surface, marque du droit (1-0,3′) Marseille souffre et les olympiens sont tout proches de craquer une seconde fois, mais Gotze ne cadre pas sa tête (14′) L’OM réussit toutefois à égaliser sur une superbe reprise de volée de Mattéo Guendouzi du plat du pied sur un centre parfait de Mbemba (1-1). Mais la défense olympienne est décidément complètement dépassée et permet à Kolo Muani de redonner l’avantage à Francfort (2-1, 27′). Juste avant la pause Amine Harit est tout proche de l’égalisation mais sa reprise de volée au point de pénalty est détournée par l’ancien portier du PSG (44′).

Le but magnifique de Guendouzi pour égaliser ! Centre de Mbemba 😍 #UCL | #SGEOM pic.twitter.com/39Ad2TwnHB — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 26, 2022

Au retour des vestiaires, Marseille se montre plus entreprenant et se procure plusieurs opportunités. Sanchez est tout proche d’inscrire un but exceptionnel mais son ballon piqué passe juste à côté du poteau alors que Trapp est battu (58′). L’international chilien oblige le gardien allemand a réaliser une parade décisive quelques instants plus tard sur un coup franc côté droit bien enroulée (61′). Nuno Tavares voit à son tour sa frappe du droit de 20 mètres frôler le montant (76′) .

L’OM a eu les occasions pour revenir mais a encore manqué d’efficacité en seconde période. Les marseillais ont surtout fait de grossières erreurs défensives sur lesquels ils ont été punis en première mi-temps. Il faudra maintenant s’imposer face à Tottenham la semaine prochaine pour se qualifier. L’OM a encore son destin entre ses mains miraculeusement…