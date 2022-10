Francfort – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Francfort pour affronter l’Eintracht Francfort ce soir à 21h à l’occasion du match de la 5e journée de Ligue des Champions. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’ Eintracht Francfort aura lieu à 21h au Deutsche Bank Park. Le match sera retransmis sur Canal+ Foot et RMC sport 1.

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Pau Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Balerdi, Gigot, Clauss, Kaboré, Tavares, Mbemba, Kolasinac

Milieux de terrain :

Rongier, Veretout, Guendouzi, Gerson

Attaquants :

Sánchez, Suárez, Ünder, Payet, Harit

👥 #SGEOM Les 1️⃣9️⃣ joueurs retenus par Igor Tudor pour le déplacement en @ChampionsLeague 🇩🇪✈️ pic.twitter.com/lBQlwQ4KMQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 25, 2022

Le groupe de Francfort

Gardiens :

Trapp, Grahl, Ramaj

Défenseurs :

Ndicka, Jakic, Smolic, Chandler, Lenz, Onguéné

Milieux :

Dina Ebimbe, Kamada, Rode, Sow, Alidou

Attaquants :

Götze, Kolo Muani, Lindström, Alario, Borré

Les onze probables

OM :

Lopez

Mbemba Balerdi Gigot

Clauss Veretout Guendouzi N.Tavares

Guendouzi Harit Alexis Sanchez

Francfort :

Trapp

Jakić, Ndicka, Smolčić

Dina-Ebimbe, Sow, Kamada, Lenz

Götze, Lindstrøm

Kolo Muani

Le Stade

Ce match se jouera au Deutsche Bank Park (Capacité : 51 500 places).

1900 supporters marseillais seront présents.

L’Arbitre de ce Francfort – OM

L’arbitre du match entre l’OM et Franfort sera Gil Manzano. Diego Barbero et Angel Nevado l’assisteront. Juan Martinez Munuera et Paolo Valeri seront les arbitres chargés de la VAR. Le quatrième arbitre sera Guillerme Cuadra Fernandez.

La Météo

Prévision météo à Francfort à 21h (*)

– Partiellement nuageux (couverture nuageuse 46%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 14°C / ressentie 14°C

– Vent : SO 7 km/h

– Taux d’humidité : 92%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Francfort en C1

Victoires de l’OM : 0 Matchs nuls : 0 Victoires Francfort: 1

Déclarations d’avant-match

« Bailly est absent, Kolasinac il y avait un risque de second jaune, là il est avec nous à 100%. Gueye est absent pour un coup au genou. Ce que j’ai ressenti après le match de Lens était correct. Je peux seulement vous dire que l’équipe est prête pour le match de demain. (…) Au match aller, le problème est venu de la blessure de nos défenseurs. Ce n’était pas facile. Mais bien sûr Francfort a plein d’atouts mais on sera prêt pour demain. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (25/10/2022)

» Ils (les Marseillais) ont gagné les deux matches de Ligue des champions contre le Sporting entre leurs défaites en Championnat. Certains de leurs matches ont été très serrés. Sur le chemin du retour de Gladbach samedi, nous avons regardé leur match contre Lens (1-0 en faveur des Sang et Or) et ils auraient pu le gagner. C’était un match de Ligue 1 typique, très physique, incroyablement intense avec des duels musclés. C’est aussi sur ça que je les attends. Demain (mercredi) sera un match serré car l’Olympique de Marseille sait que nous ne pouvons plus les rattraper s’ils gagnent. Ils peuvent donc s’assurer de rester en Europe pendant l’hiver. C’est la situation de Marseille et ils vont donner tout ce qu’ils ont. Ce sera donc très serré mais nous nous sentons prêts pour ce match et cette situation. Ce sera à nous de le montrer. » Olivier Glasner – Source : Conférence de presse (25/10/22)