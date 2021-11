Galatasaray – OM : Sampaoli veut tourner la page après les incidents à Lyon

En conférence de presse ce mercredi avant la rencontre face à Galatasaray, Jorge Sampaoli a affirmé vouloir tourner la page après les incidents qui se sont déroulés ce dimanche à Lyon.

Les Marseillais n’ont pas beaucoup de temps pour se remettre de leurs émotions après les incidents survenus ce dimanche à Lyon. En effet, Jorge Sampaoli et ses hommes sont déjà à Istanbul pour affronter Galatasaray.

Il faut tourner la page et se concentrer sur ce que l’on peut faire en Europe — Sampaoli

Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce mercredi pour évoquer cette rencontre face aux Turcs. Le coach argentin affirme qu’il souhaite tourner la page et se concentrer sur ce match d’Europa League qui va être crucial pour la qualification.

« Les choses sont différentes d’une compétition à une autre. Il faut tourner la page et se concentrer sur ce que l’on peut faire en Europe. Nous allons jouer dans une ambiance qui me plaît beaucoup. Incandescent. On trouve toujours une manière de communiquer. Ça va être un match très excitant. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (24/11/21)