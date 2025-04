Garcia (OM) : “Le but ? C’est très dommage…”

L’Olympique de Marseille a récupéré sa place de dauphin de Ligue 1 grâce à une victoire nette face à Montpellier (5-1), lanterne rouge du championnat. À domicile, les Marseillais ont su profiter des largesses de l’adversaire pour s’imposer sans trembler, même si la prestation collective a laissé apparaître quelques imperfections, avec notamment ce but encaissé qui fait un peu tâche pour Ulisses Garcia…

Le MHSC, déjà quasiment condamné à la relégation, n’a donc pas montré de réelle opposition, malgré un but inscrit en fin de match. Un but encaissé contre Montpellier qui illustre une nouvelle fois le manque de solidité défensive des phocéens. Le latéral suisse de l’OM, Ulisses Garcia a donc exprimé en zone mixte sa petite frustration de ne pas avoir gardé vierge la cage de Geronimo Rulli.

“À chaque fois qu’on gagne 3 ou 4 à 0 on encaisse un but…”

L’ancien des Young Boys de Berne s’est donc exprimé sur cette frustration d’avoir encaissé un but et la satisfaction d’avoir récupéré cette deuxième place :

“(Sur le but encaissé) Oui c’est très dommage parce que voilà à chaque fois qu’on gagne 3 – 4 à zéro on encaisse encore un but et puis c’est vraiment ce qu’on veut, jouer sans encaisser de but pour Geronimo qui fait une super saison, il mérite, et la défense de l’équipe mérite aussi de jouer à 0 donc oui ce but nous embête (…) On a toujours ce clair objectif c’est de se qualifier pour la Ligue des champions on veut terminer le plus haut possible c’est-à-dire 2e donc on est très content aujourd’hui de récupérer cette 2e place et j’espère qu’on va continuer sur ces 4 matchs qu’il nous reste.”

Il reste désormais quatre matchs à l’Olympique de Marseille pour atteindre son objectif crucial : la qualification en Ligue des Champions. Pour y parvenir, les Phocéens devront enchaîner dès la semaine prochaine avec une nouvelle réception, celle du Stade Brestois, un adversaire qui lutte encore pour une place européenne.