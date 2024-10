Gasset veut chiper à l’OM ! Où en est Merlin et Payet en difficulté… Les 3 infos de cce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Gasset veut chiper à l’OM ! Où en est Merlin et Payet en difficulté…

Mercato OM : Gasset veut déjà piocher dans l’effectif de De Zerbi !

Hier après-midi, le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) a annoncé officiellement la nomination de Jean-Louis Gasset comme nouvel entraîneur. Selon les informations du quotidien sportif L’Équipe, Gasset a pour objectif de renforcer la défense de l’équipe. Cependant, il reste à savoir s’il sera en mesure d’apporter des changements avant l’ouverture du mercato d’hiver en janvier ou si des opportunités immédiates se présenteront.

Selon l’Equipe, parmi les joueurs envisagés pour renforcer l’effectif, Chancel Mbemba et Bamo Meïté, actuellement peu utilisés à l’Olympique de Marseille (OM), sont cités comme des cibles potentielles. Chancel Mbemba a été mis à l’écart depuis l’arrivée du nouveau staff marseillais, tandis que Meité lui joue très peu. Gasset les connaît bien, ayant travaillé avec eux à Marseille. Néanmoins, la situation financière du MHSC représente un défi majeur pour concrétiser ces transferts.

Les bonnes relations entre la direction de l’OM et Jean-Louis Gasset pourraient faciliter les négociations. Toutefois, ces relations ne suffisent pas à surmonter les contraintes budgétaires actuelles. Les modalités de transfert, qu’il s’agisse plutôt d’un prêt ou d’un transfert définitif, doivent encore être définies pour garantir l’arrivée de nouveaux talents au sein de l’équipe.

L’arrivée de Gasset suscite un regain d’espoir pour le MHSC, surtout en matière de performance défensive. L’entraîneur possède une solide expérience et a démontré sa capacité à redresser des équipes en difficulté. Les résultats décevants des dernières semaines rendent impératif pour Gasset de trouver rapidement des solutions pour galvaniser l’équipe et redonner confiance aux joueurs.

Difficile de savoir comment le MHSC et l’OM pour se mettre d’accord dans ces dossiers. Un joker en prêt ? A suivre…

Mercato ex OM : Une chance pour que Payet soit viré de Vaco?

Ancien joueur de légende de l’OM, Dimitri Payet n’a pas encore réussi à gagner le coeur des supporters du Vasco de Gama. Le club réfléchirait à rompre son contrat.

Décevant depuis quelques mois maintenant, Dimitri Payet pourrait ne pas finir son contrat avec le Vasco de Gama. Engagé avec le club brésilien jusqu’en juin 2025, il pourrait ne pas finir la saison et voir son contrat se rompre dans les prochaines semaines. D’après les informations de GeGlobo, ses performances n’ont pas convaincu le club.

Lors de son passage dans le podcast du YouTuber Zack Nani, l’ancien joueur de l’OM Florian Thauvin s’est exprimé sur sa relation parfois tendue avec Dimitri Payet au sein du club phocéen.

Il est ainsi revenu en détails sur l’origine du problème à son arrivée à l’OM jusqu’à un clash lors de sa dernière saison. Florian Thauvin a ainsi pris le temps de tout expliquer dans la plus grande transparence.

« Il s’est mal comporté avec moi alors je vais retracer l’histoire depuis le début quand j’arrive à l’OM. Moi j’avais beaucoup de respect. Dimitri Payet je le voyais à la télé, grand joueur, beaucoup de respect, ceci, cela. Il a commencé à y avoir un problème au début entre Payet et Valbuena. Et le problème est revenu sur moi, explique Thauvin avant de poursuivre son récit : « C’est à dire que les deux ne s’entendaient pas. Ils voulaient être numéro dix et les deux, ils ne se faisaient pas de passes et à un moment donné, ils me faisaient même plus de passes. Ok. Donc quand je me suis rendu compte de ça, j’ai dit ok, moi je vous respecte les gars, mais à un moment donné, je dois aussi m’imposer. Vous ne voulez pas me faire de passes, je ne vous fais pas de passes. Grosse embrouille dans le vestiaire. José Anigo, nous convoque. » Il nous dit qu’il y a un problème entre nous trois. Valbuena ne dit rien. Payet il dit rien. Et moi j’hésite et je dis tu sais quoi? Mort pour mort, Je m’en bats les couilles. Je parle. Moi j’y vais. Je dis c’est simple : Je les respecte. Ce sont des grandes carrières. Ils ne me font pas de passes, je ne leur fais pas de passes. Et là, José Anigo m’a limite m’applaudit, il dit : « ouais, merci et il leur dit c’est pas normal que ce soit le jeune qui prenne ses responsabilités. Le problème, il est là, on le voit tous. Arrêtez de vos trucs. » Ça part de là le problème. Et en fait après on joue à Rennes et deux ou trois fois Payet il lève le bras ou il peut me décaler, il me décale pas et je m’énerve, je l’insulte et je fais une erreur. Grosse erreur. Tu vois, je reconnais, je l’insulte et on lit sur mes lèvres que je l’insulte et tout. À partir de là, la relation est terminée. »

OM : Où en est Merlin ?

Quentin Merlin s’est blessé avec les Espoir lors de la trêve internationale de septembre et n’a plus rejoué depuis. Le latéral gauche se rapproche d’un retour…

Le latéral de l’Olympique de Marseille a récemment effectué son retour à l’entraînement avec le groupe. Cependant, sa participation au très attendu Classique contre le Paris Saint-Germain reste incertaine. Mardi après-midi, des informations de L’Équipe ont confirmé que Quentin Merlin a repris l’entraînement après une blessure à la cuisse survenue lors d’un match avec l’équipe de France Espoirs. Bien qu’il ait pu participer à une partie de la séance, le staff technique du club préfère avancer prudemment. Ils prévoient une réintégration progressive afin d’assurer que Merlin soit complètement remis avant de le faire jouer.

Merlin retrouve l’entrainement collectif mais reste incertain pour Paris

À seulement 22 ans, Merlin a jusqu’à présent disputé trois matchs avec l’OM cette saison. Les entraîneurs du club marseillais sont conscients de l’importance de son retour sur le terrain, surtout pour un match aussi crucial que celui contre le PSG. La gestion de sa condition physique sera donc essentielle pour son implication future dans les compétitions.

Depuis que Roberto De Zerbi a pris les rênes de l’Olympique de Marseille, Quentin Merlin s’est révélé être l’une des belles surprises de l’équipe. En effet, le latéral marseillais a signé un début de saison prometteur, en délivrant une passe décisive en seulement trois matchs. Ancien joueur du FC Nantes, il a su établir une belle complicité avec Luis Henrique. Malheureusement, sa bonne forme a été interrompue par une blessure survenue pendant la trêve internationale avec l’équipe Espoirs. Lors d’une récente conférence de presse, Roberto De Zerbi avait évoqué cette situation. « Je n’ai pas de doublure pour Quentin Merlin. Tous les joueurs ne sont pas pareils, il faut respecter les caractéristiques de chacun. On a aussi Pol Lirola et Amir Murillo, il y a des variantes. C’est une absence importante, Quentin Merlin faisait un très bon début de saison, il faut s’adapter ». Ulysses Garcia a depuis pris le relais avec des prestations mitigées.

Je n’ai pas de doublure pour Quentin Merlin — De Zerbi

En résumé, le retour de Quentin Merlin à l’entraînement est un développement positif pour l’Olympique de Marseille, mais l’incertitude persiste quant à sa disponibilité pour le Classique contre le PSG. Les prochains jours seront décisifs pour son avenir immédiat sur le terrain.