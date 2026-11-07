Bruno Genesio estime retrouver le Nayef Aguerd qu’il connaissait à Rennes. Avant Lens–OM, l’entraîneur marseillais a expliqué pourquoi son défenseur avait eu besoin de temps après une longue période de blessure.

Voir sur YouTube

Lors de sa conférence de presse du samedi 7 novembre, retranscrite par RMC Sport↗, Bruno Genesio a replacé les progrès d’Aguerd dans le contexte de sa convalescence. Il a insisté autant sur les difficultés mentales que sur le travail nécessaire pour revenir physiquement.

Une longue absence difficile à vivre

Le coach rappelle que le défenseur a longtemps vécu sans savoir précisément quand il pourrait reprendre. Il associe cette incertitude à la déception d’avoir manqué la Coupe du monde, tout en saluant l’accompagnement du staff médical.

On en revient toujours aux cas individuels. Nayef est resté six mois blessé et ne savait pas quand il allait reprendre. C’est très très difficile à vivre mentalement. Il a raté une Coupe du monde, ce qui n’est pas rien dans une carrière. Lui aussi a vécu un départ. Il fallait du temps pour retrouver son niveau physique, et je remercie le staff médical pour ça. Je connais son niveau, j’étais avec lui à Rennes, et je le retrouve ici. C’est un garçon qui a un très bon jeu aérien, qui va vite et qui techniquement sait ressortir le ballon. Il nous apporte beaucoup. Il a de l’expérience et il est utile pour nous.

À lire aussi : La prestation d’Aguerd lors de la victoire à Leverkusen ↗

Un apport dans les airs et à la relance

Genesio cite plusieurs qualités complémentaires : le jeu aérien, la vitesse et la capacité à ressortir le ballon. Il voit également dans l’expérience d’Aguerd un atout pour son équipe, après avoir déjà travaillé avec lui à Rennes.

À lire aussi : Le résumé de la victoire marseillaise à Leverkusen ↗

Cette appréciation intervient avant le déplacement de dimanche à Lens. Le technicien décrit un retour progressif à un niveau qu’il connaît, sans réduire l’évolution du défenseur à une seule prestation.